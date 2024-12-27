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大專校院新生註冊率上午10時公布 選校做1事避免踩雷

聯合報／ 記者許維寧張博瑞／台北即時報導
教育部今天上午10點將於「大專校院校務資訊公開平台」公布113學年各大專校院新生註冊率。本報資料照片
教育部今天上午10點將於「大專校院校務資訊公開平台」公布113學年各大專校院新生註冊率。本報資料照片

教育部今天上午10時將於「大專校院校務資訊公開平台」公布113學年各大專校院新生註冊率。明年春季114學年繁星推薦、申請入學等大學招生管道將開跑，各校輔導老師也建議，學生可參考教育部最新公布的大學新生註冊率、財務狀況，納入選校考量，避免誤觸地雷，學校比自己先「畢業」。

立法院於2022年三讀通過私校退場條例，教育部可依條例處理招生、財務、師資狀況不佳瀕臨退場的學校，教育部預計上午10點，公告今年8月入學、最新113學年新生註冊率以及學校財務狀況等資訊。

根據教育部資料，去年、112學年11所大專校院註冊率100%，多為國立清華大學、國立成功大學、國立陽明交通大學等頂尖大學，另包含2所宗教學院，以及2所私立技專，但也另有19所大專校院未達6成。

又111學年入學適逢考招改制第一屆，加上近年少子化加劇，不少大專校院當年註冊率重摔，但教育部也設計寄存名額制度，開放學校寄存無法招到學生的名額，伴隨寄存制度和放寬升學門款，113學年新生註冊率可望較去年好。

教育部表示，「大專校院校務資訊公開平台」網站提供「學生類」、「教職類」、「研究類」、「校務類」及「財務類」5大公開資訊，其中「財務類」收錄學校收入情形、經常支出情形、可用資金、現金增減情形、負債金額及總資產金額等6個項目，建議學生和家長在選學校時，可先至平台了解學校財務、招生狀況，根據上述資訊綜合評估。

教育部 註冊率 財務

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