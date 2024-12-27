一試定英聽？「招聯會決策」

近年升大學管道參採英聽測驗的大學校系愈來愈少，大考中心數據指出，英聽第二次考試重複到考生亦少，且即便兩次考試可以擇優，但考生成績多以「維持」為大宗，也讓未來是否持續辦理兩次英聽考試，受到討論。大考中心表示，會將統計數據交予大學招聯會討論，由招聯會做決策。

根據甄選會統計，一一一學年申請入學參採英聽測驗者，還有五十個系組，至一一四學年只剩卅四個，參採科系組以頂大英語、外文系和全英語專班為主，幾無私立大學。

此外，根據大考中心統計，一一○至一一四學年，英聽重複考生占第一次考試人數逐年降低，從百分之卅五，降至百分之廿五以下；第二次英聽考試缺考率則逐漸提升，從百分之四點九，上升到百分之十點五。

統計指出，能藉第二次考試提升成績者也變少，起初約有百分之卅以上學生能提升成績，但至一一二學年降至約百分之廿二，一一三雖然止跌回升，但一一四也僅在百分之二十五點七三。

大考中心主任張新仁表示，大考中心是受大學招聯會委託辦理考試，當年決定英聽考試一年辦兩次，但隨趨勢演變，未來是否還需要第二次考試，將由招聯會做決定。