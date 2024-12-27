今年英聽 兩次擇優共2.3萬人拿A

大考中心昨公告一一四學年升大學英聽第二次考試成績，第二次考試約有二點六萬名考生到考，若考生兩次英聽考試均報考，升學時成績可以擇優使用，擇優後共有二萬三四六一人拿下A級，不過，有逾六成考生的成績維持不變，也有少部分學生成績下降。

根據大考中心統計，英聽二試拿下Ａ級的考生占百分之十二點二、Ｂ級百分之四十一點二、C級百分之卅九點七，F級百分之六點七。

大考中心副主任黃璀娟表示，若與近五學年相比，受到少子化影響，擇優後拿Ａ的考生有二點三萬人，為近五學年來次少，僅高於去年；但占比則達百分之廿三點九，為近五年次高。

但黃璀娟也提到，兩次英聽都報考的考生中，約二成五考生成績提升，但有六成七的考生成績維持不變，也有少部分學生成績下降。

全教總政策部副主任巫彰玫表示，第一次考試成績不錯的學生多不會參與二試，而參與二試的學生，多數都已參加過一試，有了經驗後表現可能提升，且有些學生就在不同等級邊緣，參與二試時有望提前一個等級，但英文仍屬長時間學習的科目，短時間內大幅進步的機率不高。

巫彰玫也說，就擇優的角度而言，有二試是多一次機會，但此時學測在即，學生是否還要耗費時間及精力進行第二次考試，值得商榷。