選錯系深陷低潮 其實企業用人先看這些特質

學測即將倒數，大學選系更攸關畢業後的職涯發展，近來有網友因選錯系而深陷低潮。根據1111人力銀行調查指出，企業用人重要評估標準與平均表現，新鮮人必須具備五大特質：解決問題的能力77.4%、溝通協調的能力、團隊合作的能力、專業知識的能力及快速學習的能力。

另外調查也點出具備「證照」的必要性，企業認為語言相關證照最重要占44.04%，其次則是電腦資訊網路38.68%、財務/會計21.86%、金融投顧16.44%、保險12.26%。

大學學科能力測驗將於明年1月18至20日登場，許多補教業者也紛紛推出剖析命題趨勢、必考重點、答題要訣，幫助考生衝刺拿高分，朝著心目中的理想學校邁進；不過也有網友以過來人身份發文分享「選錯系」的後悔心境，引起鄉民紛紛獻策給建議。

原Po表示，一個學期差不多過完了，對於自己的當初的選擇感到很迷茫，我不知道是我內心不想學，還是我真的讀不起來，覺得很沒意義，上課聽也聽不懂、聽不進去，甚至滑手機，感覺生活越來越頹廢，我現在這樣是在浪費錢，但也不敢和父母提休學或者不讀了，因為當初上國立時，他們多高興呀！更害怕我轉系後，會不會和現在一樣，每天深陷低潮中。

此文也引發版上網友們廣大共鳴，「我後悔讀大學浪費超多時間，不過這真的是基本文憑，做什麼永遠不遲，只怕你不做」、「不後悔的應該都是找到了比大學文憑更好的東西，像是考上國考或是月入5萬，在你還沒找到時還是先弄到大學學歷吧」、「如果不太適合自己讀的科系，我認為要給自己一個獨處的空間，反問自己的熱情在哪方面？」、「你跟我的情況完全一模一樣， 我現在也是讀不下本科系，覺得讀大學很浪費錢但還沒跟父母提起我想休學」、「其實我目前也有這種打算，看能不能更了解自己想要什麼」、「朝自己的方向去吧，原po跟我現在超像的」。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，今年全台有12萬172名考生，再過不到一個月就要迎來學測大考，不少人在面臨選填志願時會陷入兩難，究竟該以個人興趣為主還是熱門好找工作為主，擔心畢業後無法順利接軌職場，會輸在人生起跑點。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，為了讓孩子贏在起跑點，考生和家長越來越重視「落點分析」，希望透過精準的大數據，幫助孩子順利申請到自己有興趣、有前景且含金量高的系所。1111人力銀行推出的落點分析網站（https://hs.1111.com.tw/ ) 包括學測、分科測驗、統測成績的落點分析，涵蓋多種升學管道，提供非常豐富的升學資訊，像是考生最需要的「考古題」，內含近10年歷屆筆試與口試考古試題，讓學生免費下載模擬練習；「書面備審資源」則提供各領域的面試題庫，結合面試攻略與書面備審資料準備建議，以提升申請成功率。

曾仲葳指出，職場表現並不能與學歷完全畫上等號，新鮮人進入職場與工作團隊共事，宜積極展現學習企圖心，並提出解決方案，這才是企業最在意的人格特質，也建議原Po不妨透過跨領域學程，或是修輔系方式，漸漸找出自己的興趣及強項，透過考取證照方式來加深專業性，以成為未來不可取代的職場技能。

1111人力銀行學生顧問陳坤平建議，面對即將到來的學測也提出兩點建議，首先關於選系，考生們正埋首書堆之時，往往也是最焦慮的時刻，建議可以利用落點分析網站，鎖定自己的夢幻校系，再看看科系官網，想像一下未來的樣貌，有助激發潛力，不要認為夢幻校系上不了，瞄準太陽，至少也會打到老鷹，別讓現在的分數，限制你未來的可能性。其次關於預備考試，以現在五選四的制度來說，加強強科、關鍵科，絕對是好策略，多用歷屆試題加上模擬考試情境，訓練速度和抗壓性，這些會讓你在考試時能保持冷靜，畢竟緊張很難消除，卻能學習如何共處，最重要的是，調整好飲食和作息，最後階段，狀態取勝。