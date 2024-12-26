快訊

油可以直接倒掉嗎？管線專家建議「8種東西」勿入水槽，油脂就是大魔王！

日警視廳盯上台灣人！台人赴日當詐騙車手 落網稱「有錢什麼都能做」

直播／柯文哲圖利財團百億、收賄千萬 兩大案4罪遭求刑28年半

聽新聞
0:00 / 0:00

英聽考2次成績也難提升 減為1次？大考中心：交由招聯會討論

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大考中心今天公告相關統計，能藉由第二次英聽考試提升成績者變少，起初約有30%以上學生能提升成績，114學年則約在26%。示意圖。本報資料照片
大考中心今天公告相關統計，能藉由第二次英聽考試提升成績者變少，起初約有30%以上學生能提升成績，114學年則約在26%。示意圖。本報資料照片

大考中心今天公布114學年升大學英聽第二次考試成績，但近年參採英聽的大學校系愈來愈少，第二次考試重複到考生亦少，且兩次考試即便成績能擇優，但多以「維持」為大宗。未來是否持續辦理兩次英聽考試，大考中心表示，會將相關統計數據交予大學招聯會討論，由招聯會做決策。

本報日前報導，近年來願參採高中英聽測驗的大學校系愈來愈少，111學年申請入學還有50個系組，至114學年只剩34個，要求成績達A級的系組僅剩13個，願參採的系組則以頂大英語、外文系和全英語專班為主，也幾乎沒有私立大學。

大考中心今天公告相關統計，從110至114學年升學考試，重複考生佔英聽第一次考試人數逐年降低，從35%降至25%以下。再者，僅考英聽二的人數亦下降，但英聽第二次考試的缺考率則逐漸提升，從4.9%上升到10.5%。

大考中心統計也指出，能藉由第二次考試提升成績者也變少，起初約有30%以上學生能提升成績，但至112學年降至約22%，113學年止跌回升後，114學年則約在26%。

媒體關心未來英聽是否仍有必要開辦兩次考試？大考中心主任張新仁說，大考中心受大學招聯會委託辦理考試，當年決定英聽考試一年辦2次，但隨趨勢演變，未來是否還需要2次考試，統計分析會交予招聯會，讓招聯會參考後做決定。

大考中心副主任黃璀娟也說，當年開辦英聽考試時，招聯會決議將英聽成績作校系檢定使用，因此也希望發揮檢定的性質，一年決議辦理多次以此符合設計，因此102學年推出時便採一年多場次辦理。正式作為檢定項目則是在104學年，也承襲初衷一年開辦2次，但綜觀近年數據，需要第二次英聽考試的學生人數確實在下降。

英聽 英語

延伸閱讀

英聽2試成績擇優後「2.3萬人拿A」 占比23.9%近5年次高

114學測整理包／申請入學校系參採1科創新高 必考重點、考試日程一次看

在陸台生靠三管道升學！2019年起學測可申請兩邊大學「吸引力大增」

萬里學子民主法治之旅 興奮進總統府見大學長

相關新聞

英聽考2次成績也難提升 減為1次？大考中心：交由招聯會討論

大考中心今天公布114學年升大學英聽第二次考試成績，但近年參採英聽的大學校系愈來愈少，第二次考試重複到考生亦少，且兩次考...

英聽2試成績擇優後「2.3萬人拿A」 占比23.9%近5年次高

大考中心今天公告114學年升大學英聽第二次考試成績，第二次考試共計2萬6855人到考，缺考率1.03%。若考生兩次英聽均...

工讀存學費、沒補習 屏中李尚憫錄取台大電機系

台大希望入學放榜，屏東高中三年級李尚憫錄取台大電機系，他的父親因工作意外無法工作，母親是越南籍新住民，在工廠工作是家中經...

台大希望入學放榜 屏東高中李尚憫克服逆境錄取電機系

台大希望入學放榜，屏東高中三年級李尚憫錄取台大電機系，他的父親因工受傷在家休養，母親是越南籍新住民在工廠工作，領最低基本...

台大特殊選才土庫商工傳捷報 廖威源錄取土木工程系

台灣大學特殊選才昨天放榜，雲林縣土庫商工再傳來喜訊，建築科廖威源錄取台大土木工程學系，是該校3年內第2個錄取台大的學生，...

台大特殊選才希望入學放榜 嘉中6人獲錄取

台灣大學特殊選才與希望入學管道放榜，嘉義高中有5名學生順利錄取，加上日前通過國際科展推薦錄取台大電機系何承祐，已有6名學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。