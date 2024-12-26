英聽考2次成績也難提升 減為1次？大考中心：交由招聯會討論

大考中心今天公布114學年升大學英聽第二次考試成績，但近年參採英聽的大學校系愈來愈少，第二次考試重複到考生亦少，且兩次考試即便成績能擇優，但多以「維持」為大宗。未來是否持續辦理兩次英聽考試，大考中心表示，會將相關統計數據交予大學招聯會討論，由招聯會做決策。

本報日前報導，近年來願參採高中英聽測驗的大學校系愈來愈少，111學年申請入學還有50個系組，至114學年只剩34個，要求成績達A級的系組僅剩13個，願參採的系組則以頂大英語、外文系和全英語專班為主，也幾乎沒有私立大學。

大考中心今天公告相關統計，從110至114學年升學考試，重複考生佔英聽第一次考試人數逐年降低，從35%降至25%以下。再者，僅考英聽二的人數亦下降，但英聽第二次考試的缺考率則逐漸提升，從4.9%上升到10.5%。

大考中心統計也指出，能藉由第二次考試提升成績者也變少，起初約有30%以上學生能提升成績，但至112學年降至約22%，113學年止跌回升後，114學年則約在26%。

媒體關心未來英聽是否仍有必要開辦兩次考試？大考中心主任張新仁說，大考中心受大學招聯會委託辦理考試，當年決定英聽考試一年辦2次，但隨趨勢演變，未來是否還需要2次考試，統計分析會交予招聯會，讓招聯會參考後做決定。

大考中心副主任黃璀娟也說，當年開辦英聽考試時，招聯會決議將英聽成績作校系檢定使用，因此也希望發揮檢定的性質，一年決議辦理多次以此符合設計，因此102學年推出時便採一年多場次辦理。正式作為檢定項目則是在104學年，也承襲初衷一年開辦2次，但綜觀近年數據，需要第二次英聽考試的學生人數確實在下降。