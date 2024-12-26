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英聽2試成績擇優後「2.3萬人拿A」 占比23.9%近5年次高

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大考中心今天公告114學年第二次英聽考試成績。本報資料照片
大考中心今天公告114學年第二次英聽考試成績。本報資料照片

大考中心今天公告114學年升大學英聽第二次考試成績，第二次考試共計2萬6855人到考，缺考率1.03%。若考生兩次英聽均報考，升學時成績可擇優使用，擇優後共2萬3461人拿下A，人數占比23.90%，其中人數占比為近5年來次高。

114學年英聽第二次考試採用Cronbach’s α 係數衡量考試試題的「內部一致性信度」，係數愈接近1代表信度愈高。本次考試結果係數為0.90，信度良好。前後邀請約20位英語專業學者，就試題適切性進行檢核。

大考中心統計，考試經測驗等化程序後，英聽二試拿下A級的考生占12.26%、B級41.25%、C級則為39.79%，F級則有6.70%。大考中心副主任黃璀娟表示，男女生在成績等級的分布差異不大，其中男生在C級、F級的人數百分比高於女生，女生則在A級、B級高於男生。

由於英聽升學考試考生可應考兩次，成績擇優使用。黃璀娟指出，兩次英聽考試重複到考學生共2萬2098人，占第一次考試到考人數9萬3403人的23.66%，以擇優方式計算後，考生人數共9萬8160人，成績分布A級者23.90%、B級35.20%、C級35.78%、F級5.13%，其中Ａ級和Ｂ級百分比合計約6成。

若與近五學年相比，受到少子化影響，擇優後拿下Ａ的考生有2萬3461人，為近五學年來次少，僅高於去年；但占比達到23.90%則為近5年來次高，僅略低於110學年的24.24%。

黃璀娟也指出，兩次英聽都報考的考生中，第二次考試成績有提升者約占25.73%；維持不變為大宗占67.49%；但也有6.78%成績下降，還是「成績維持」的百分比最高。

另外，針對本次英聽五種題型得分率上，英聽測驗包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解5種題型，每一題型配分相同。本次考試各題型考生得分率依次為長篇聽解6成8；短文聽解、圖片聽解、對答約6成三；簡短對話約6成1。

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