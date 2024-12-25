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工讀存學費、沒補習 屏中李尚憫錄取台大電機系

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東高中三年級李尚憫台大希望入學錄取台大電機系，他說，讀書翻轉人生，改善家中環境，有能力也要能回饋社會。記者劉星君／攝影
屏東高中三年級李尚憫台大希望入學錄取台大電機系，他說，讀書翻轉人生，改善家中環境，有能力也要能回饋社會。記者劉星君／攝影

台大希望入學放榜，屏東高中三年級李尚憫錄取台大電機系，他的父親因工作意外無法工作，母親是越南籍新住民，在工廠工作是家中經濟支柱，他底下還有五個弟妹，在學校工讀貼補家用，存大學學費，沒補習，靠著自律與堅持，他說，透過讀書改善家裡環境。

身高180公分李尚憫喜歡打籃球，是家中長子，會照顧弟妹，指導功課。李尚憫沒補習，也不熬夜念書，李尚憫說，「上課專心很重要，維持自律、堅持」，他每天會在腦海規畫當天要完成讀書進度，今日事今日畢，跟著老師進度學習，認真對待每個平常考。

李尚憫念九如國中，國中會考5A7＋，選擇留縣升學，他說，英文科較弱，國中班導是英文老師，從中找到學習方法，上高中後，跟著學校的進度，也會念英文雜誌，善用學校資源。

「讀書可以改變自己命運」，李尚憫說，父母親的身教也影響他，不會給他們太多限制，也提到「自己人生自己決定，好好長大」，他也希望能透過讀書翻轉人生，改善家裡經濟，有能力更要回饋社會。

李尚憫的導師何維德形容，尚憫擅長時間管理，是班上國文小老師，同學們遇學習難題都會跟他請教，也樂於分享。連3年擔任學務處維護志工，負責資源回收場一般垃圾整理，也在學務處協助行政事務。

校長陳國祥感動說，尚憫樂觀進取克服困難，努力和善心感染身邊每個人，是逆風飛翔最佳典範。屏中連3年有學生錄取台大電機，都用不同升學管道，特殊選才、繁星、分科考試。

台大 英文科

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