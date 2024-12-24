台大希望入學放榜 屏東高中李尚憫克服逆境錄取電機系

台大希望入學放榜，屏東高中三年級李尚憫錄取台大電機系，他的父親因工受傷在家休養，母親是越南籍新住民在工廠工作，領最低基本薪資，他學校工讀貼補家用，存下大學學費，沒補習，校排前6名，是同學好榜樣。昨看到錄取通知「感到很不真實」，他說，透過讀書翻轉家裡環境。

身高180公分李尚憫喜歡打籃球，他的父親在他國中時，因工受傷無法外出工作，母親是越南新住民，媽媽在工廠當作業員，領最低基本薪資，是家中經濟支柱，尚憫是長子，還有念高二的胞妹、高一的胞弟、國三胞妹與小三的雙胞胎妹妹。

雖然家裡經濟辛苦，但一家人感情很好，有次學校開家長會，五個弟弟妹妹一起參與。為改善家中經濟狀況，李尚憫在學校工讀，領取獎助學金與工讀金，交給媽媽貼補家用，也存下來作大學生活費。

李尚憫的導師何維德形容，尚憫擅長時間管理，個性純樸樂觀，是班上國文小老師，同學們遇學習難題都會請教，尚憫也很樂於分享。連3年擔任學務處維護志工，負責資源回收場一般垃圾整理工作，也在學務處協助行政事務。

李尚憫沒補習，也不熬夜，李尚憫說，「上課專心很重要，維持自律、堅持」，他每天會在腦海規畫當天要完成的讀書進度，跟著老師上課進度學習很重要，認真對待每個平常考，不懂的馬上問老師。

李尚憫國中念九如國中，國中會考時5A7＋，選擇留縣升學，他說，英文科比較弱，國中時班導師是英文老師，找到學習英文方法，上高中後，每天讀英文，念英文雜誌，有時間就會聽英文雜誌，善用時間。

父母親對他們採取開放式教育也提醒他「讀書可以改變命運」，李尚憫說，父母親的身教也影響他，也提到「自己人生自己決定，好好長大」，他也希望透過讀書翻轉人生，改善家裡經濟，以後有能力更要能回饋社會。