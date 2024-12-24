快訊

麥當勞工讀少女遭主管性侵絕望身亡 生前另謀工作慘遭詐9萬、淪人頭戶

台中BMW男撞死樂園女員工 身分曝光是「假牙公司總監」

台大希望入學放榜 屏東高中李尚憫克服逆境錄取電機系

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東高中三年級李尚憫台大希望入學錄取台大電機系，他說，讀書翻轉人生，改善家中環境，有能力也要能回饋社會。記者劉星君／攝影
屏東高中三年級李尚憫台大希望入學錄取台大電機系，他說，讀書翻轉人生，改善家中環境，有能力也要能回饋社會。記者劉星君／攝影

台大希望入學放榜，屏東高中三年級李尚憫錄取台大電機系，他的父親因工受傷在家休養，母親是越南籍新住民在工廠工作，領最低基本薪資，他學校工讀貼補家用，存下大學學費，沒補習，校排前6名，是同學好榜樣。昨看到錄取通知「感到很不真實」，他說，透過讀書翻轉家裡環境。

身高180公分李尚憫喜歡打籃球，他的父親在他國中時，因工受傷無法外出工作，母親是越南新住民，媽媽在工廠當作業員，領最低基本薪資，是家中經濟支柱，尚憫是長子，還有念高二的胞妹、高一的胞弟、國三胞妹與小三的雙胞胎妹妹。

雖然家裡經濟辛苦，但一家人感情很好，有次學校開家長會，五個弟弟妹妹一起參與。為改善家中經濟狀況，李尚憫在學校工讀，領取獎助學金與工讀金，交給媽媽貼補家用，也存下來作大學生活費。

李尚憫的導師何維德形容，尚憫擅長時間管理，個性純樸樂觀，是班上國文小老師，同學們遇學習難題都會請教，尚憫也很樂於分享。連3年擔任學務處維護志工，負責資源回收場一般垃圾整理工作，也在學務處協助行政事務。

李尚憫沒補習，也不熬夜，李尚憫說，「上課專心很重要，維持自律、堅持」，他每天會在腦海規畫當天要完成的讀書進度，跟著老師上課進度學習很重要，認真對待每個平常考，不懂的馬上問老師。

李尚憫國中念九如國中，國中會考時5A7＋，選擇留縣升學，他說，英文科比較弱，國中時班導師是英文老師，找到學習英文方法，上高中後，每天讀英文，念英文雜誌，有時間就會聽英文雜誌，善用時間。

父母親對他們採取開放式教育也提醒他「讀書可以改變命運」，李尚憫說，父母親的身教也影響他，也提到「自己人生自己決定，好好長大」，他也希望透過讀書翻轉人生，改善家裡經濟，以後有能力更要能回饋社會。

李尚憫說，接下來他會考學測，接觸大學開放式課程，規畫考駕照；屏中校長陳國祥感動說，尚憫樂觀進取的態度克服困難，努力和善心感染身邊每個人，是逆風飛翔最佳典範。屏東高中連3年有學生錄取台大電機，都用不同升學管道，特殊選才、繁星、分科考試。

屏東高中三年級李尚憫（中）台大希望入學錄取台大電機系，導師何維德（左）、校長陳國祥（右）都相當感動，與有榮焉。記者劉星君／攝影
屏東高中三年級李尚憫（中）台大希望入學錄取台大電機系，導師何維德（左）、校長陳國祥（右）都相當感動，與有榮焉。記者劉星君／攝影

母親 英文科

延伸閱讀

台大特殊選才希望入學放榜 嘉中6人獲錄取

114學測整理包／申請入學校系參採1科創新高 必考重點、考試日程一次看

台大國際政經學院首度招生 諾貝爾獎得主明年到院授課

整理包／114年學測倒數！重要試務日期總整理 考程、歷屆五標一次看

相關新聞

台大特殊選才土庫商工傳捷報 廖威源錄取土木工程系

台灣大學特殊選才昨天放榜，雲林縣土庫商工再傳來喜訊，建築科廖威源錄取台大土木工程學系，是該校3年內第2個錄取台大的學生，...

台大特殊選才希望入學放榜 嘉中6人獲錄取

台灣大學特殊選才與希望入學管道放榜，嘉義高中有5名學生順利錄取，加上日前通過國際科展推薦錄取台大電機系何承祐，已有6名學...

台大希望入學放榜 屏東高中李尚憫克服逆境錄取電機系

台大希望入學放榜，屏東高中三年級李尚憫錄取台大電機系，他的父親因工受傷在家休養，母親是越南籍新住民在工廠工作，領最低基本...

佃農、新住民之子好強 卓蘭高中詹翰昇錄取台大會計系

台灣大學希望入學招生今天放榜，苗栗縣卓蘭高中高三學生詹翰昇錄取會計學系，他是佃農、新住民之子，沒有參加任何補習，突破逆境...

台大國際政經學院首度招生 諾貝爾獎得主明年到院授課

國立台灣大學今天舉行113學年第一學期第二次校務會議，台大依「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」設立國際政經學院，...

頂大碩班報考人數踴躍 書審、面試取代筆試夯

114學年碩士班第2階段招生開跑，台大、清大、成大等頂大的報考人數都增加，以成大1.8萬人報考居首，還有不少系所開始以書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。