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暨大附中連3年送學生上台大 校方鎖定1關鍵助攻

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
大學特殊選才陸續放榜，國立暨大附中表現亮眼，已上榜的準大學生們與師長開心合影。圖／暨大附中提供
大學特殊選才陸續放榜，國立暨大附中表現亮眼，已上榜的準大學生們與師長開心合影。圖／暨大附中提供

大學特殊選才放榜，國立暨大附中魏辰芯、廖訓章等學生在師長協助下，著眼創新研究發明，魏更以參與農廢物製作環保貓砂實驗、研發防震課桌椅，多元學習讓她成功錄取台大生物產業傳播暨發展學系，該校也推進連3年有學生上台大。

暨大附中指出，特殊選才陸續公布，截至目前已有13人錄取國立大學，其中廖訓章重榜錄取4校5系所，魏辰芯更錄取台灣大學生物產業傳播暨發展學系，該校已連3年有學生前進台大，辦學展現多元創新，協助學生研發實驗，表現亮眼。

魏辰芯高二才轉學到該校，因多次參加食農教育活動與市集，對農業廢棄物轉型利用產生興趣，在師長協助下，投入研究創新發明，曾參與利用不同農廢物製作環保貓砂實驗，更以防震課桌椅在台灣創新技術博覽獲銅牌獎等獲獎無數。

而魏辰芯優異在校表現及多元學習成果，讓她在特殊選才中脫穎而出，成功錄取台大生傳系，她說，多虧有校內老師吳俊誼、駱奕帆支持與指導，還有暨大創業育成中心、暨大USR計畫挹注資源才能創新發明，未來想將專業所學回饋家鄉。

廖訓章則專注農業實驗研究，曾參加美國達文西國際發明展獲金牌、日本靜岡北高校青少年科學暨工業論壇榮獲Poster組別佳作等，因此重榜錄取台南大學生技學系、中興大學生技學士學位學程、中山醫生醫學系、海大食科系及生科系。

對於在校外競賽獲佳績，並透過特殊選才一舉錄取4校5系所，廖訓章感謝駱奕帆老師指導協助與鼓勵，他期許自己，未來仍能帶著研究熱忱，奠基在基因轉殖的專業技術，並應用於台灣農業，減少病蟲害對農作物影響，為家鄉貢獻所學。

國立暨大附中魏辰芯（右2）成功錄取台大，與校長黃方伯（右起）、老師駱奕帆及吳俊誼開心合影。圖／暨大附中提供
國立暨大附中魏辰芯（右2）成功錄取台大，與校長黃方伯（右起）、老師駱奕帆及吳俊誼開心合影。圖／暨大附中提供

台大 大學生 成功

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