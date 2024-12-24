台大特殊選才土庫商工傳捷報 廖威源錄取土木工程系

台灣大學特殊選才昨天放榜，雲林縣土庫商工再傳來喜訊，建築科廖威源錄取台大土木工程學系，是該校3年內第2個錄取台大的學生，創下全國技高新紀錄，土商再出狀元，也是校友的土庫鎮長陳特凱今天特別到校祝賀，分享喜悅。

校長吳星宏指出，就讀該校建築科的廖威源，當年國中會考成績可錄取雲林兩所頂尖國立高中，因國中時就選擇將朝建築方面發展，所以選讀土商建築科，在校學業、專業技能表現都相當傑出，3年保持全班第一名。

吳星宏透露，廖威源剛進土商不久，1年級時曾一度想轉讀普通高中，再攻讀大學建築或土木工程系，導師許嘉惠與家長曾進一步分析討論後，發現廖威源跨入建築界的志向十分堅定，鼓勵他留在高職，精進專業，他才定下心，以前年錄取台大的學姐為榜樣前進台大，終能如願以償，大家都為他高興。

吳星宏說，廖威源除學業保持第一名，今年全國統測模擬考土木與建築群中也獲全國第12名，多次全國性技藝競賽中連獲佳績，包括全國技藝競賽建築製圖優勝、專題實作與創意競賽佳作、崑山盃高中職學生創意空間設計競賽金獎、雲林縣學生美展佳作等，充分展現了他在土木建築領域的專業能力與創新實踐。

廖威源說，感謝班導當年的建議讓他選擇繼續留在土商，不論學業、技能都給予協助，讓他克服學習困境，順利錄取第一志願台大土木工程系，希望將來更精進專業，成為一名優秀建築師。