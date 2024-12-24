台大特殊選才希望入學放榜 嘉中6人獲錄取

台灣大學特殊選才與希望入學管道放榜，嘉義高中有5名學生順利錄取，加上日前通過國際科展推薦錄取台大電機系何承祐，已有6名學生榮登台大金榜。校長陳元泰表示，嘉中學子憑藉扎實的高中學習成果，透過各班導師、任課老師加強面試輔導，是順利錄取的關鍵。

校長陳元泰表示，今年普通班、特殊班的孩子透過特殊選才、希望入學、國際科展推薦方式錄取台大，足以彰顯嘉中在各班別、各領域教學上的卓越成效。這次台大電機系有3人上榜，可見電資通訊產業發展已實質影響到高中生選擇科系的趨勢。

錄取台大森林環境暨資源學系的李泓誼，熱愛山林，經常以簡單的紙筆、手機記錄山林景象，藉由玉山學開展對植物的熱愛。

錄取台大電機系劉定謙因家庭因素，在學習時間與資源上相較同儕稀缺，未曾補習，學校老師幫他跟上進度，並提供獎學金與社福資源，協助減輕壓力，專注課業。

錄取台大數學系莊惟丞對數學充滿熱情與天賦，思考數學問題，對他而言是快樂的休閒。也因為他對數學的熱情感染力，帶動班上討論與學習的氛圍，並在數學競賽中擔任領導角色，展現出色能力。高二獲學科能力競賽全國二等獎，入選數奧培訓營，與同學合作取得TRML全國銀牌。

錄取台大物理系林弘唯每學期都按時繳交高品質的Ted Talks五篇心得摘錄，文字摘錄條理分明，內容深刻，其文章〈桃城之路〉曾被收入《寫畫桃城》一書中。與小組成員共同發表〈磁必得其所——討論磁懸浮的運行行為〉，展現研究能力與實踐精神。

錄取台大電機系余柏翰曾在長庚醫院擔任志工，藉此服務他人，深刻體會人生的不易；在科學班的成果發表中，報告風格平實穩健，展現扎實的基礎與邏輯。