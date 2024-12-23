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佃農、新住民之子好強 卓蘭高中詹翰昇錄取台大會計系

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣卓蘭高中高三學生詹翰昇錄取會計學系，師生及家長、地方都引以為傲。圖／卓蘭高中提供
苗栗縣卓蘭高中高三學生詹翰昇錄取會計學系，師生及家長、地方都引以為傲。圖／卓蘭高中提供

台灣大學希望入學招生今天放榜，苗栗縣卓蘭高中高三學生詹翰昇錄取會計學系，他是佃農、新住民之子，沒有參加任何補習，突破逆境獲得好成績，師生及家長、地方都引以為傲。

詹翰昇父親是佃農，母親是大陸新住民，家庭主要依靠水梨種植維持生計，就讀卓蘭高中從未參與補習，而是選擇在課堂上全力以赴，多次獲得校內獎學金，及教育部新住民子女獎助學金，也紓緩的經濟壓力。

校內學業表現出色，詹翰昇積極參與課外活動，擔任籃球社的副社長，參與社學校組織的淨灘行動，他對財經知識有興趣，曾在自主學習課程中選擇股票市場作為研究主題，深入分析資料並完成了一份頗具水準的報告。

詹翰昇的導師陳美麗有高度評價，看好台大會計系的學習前景，陳美麗說，詹翰昇極具韌性，且內心充滿感恩的學生，努力不僅是為了自己，也是為了讓家人過上更好的生活，相信在台大會計系的學習將會是適得其所。

卓蘭高中校長張智惟表示，詹翰昇勤奮且高度自律，成長進步來自對學習的熱愛，及對家庭的責任感，學校在資源上全力支持，與自身的努力相輔相成，因此錄取台灣更高的學府，不僅是個人的榮耀，更是卓蘭高中教育價值的體現，期待發光發熱，為社會帶來更多正面的影響。

苗栗縣卓蘭高中高三學生詹翰昇錄取會計學系，師生及家長、地方都引以為傲。圖／卓蘭高中提供
苗栗縣卓蘭高中高三學生詹翰昇錄取會計學系，師生及家長、地方都引以為傲。圖／卓蘭高中提供

台大 新住民 補習

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