114學測國文／考前衝刺三不一沒有 精熟古文15篇

大學學科能力測驗將於1月18至20日登場，聯合新聞網即日起一連5天推出「學測衝刺」系列報導，訪問高中及補教名師，剖析命題趨勢、必考重點、答題要訣，助考生高分上榜。

國文科歷來學生選考率接近100%，文城教育學院國文總監陳良吉分析，近年學測國文文言文與白話文比例約為45％比55％，又國文為五科中頂標原始分數最低且級距最小科目，主因是文言文鑑別度高，考生最難拿分。

陳良吉指出，分析近五年試題可發現，文言文試題分兩種類題，一為基礎形音義與國學常識，熟讀核選十五篇，注意重要形音義的比較與國學常識特色即能掌握；二為文意理解與分析，佔比逾70%，無論是跨領域多元文本、文白對讀或是閱讀題組，大部分都從核選十五篇與A類選文相關衍伸出題，如113學測考保羅・艾克曼《心理學家的面相術》，選項是蘇軾〈赤壁賦〉、〈虯髯客傳〉、〈出師表〉等十五核心選文的句子。

再以混合題為例，113考琦君〈髻〉與愛與記憶相關比較歸納的題目，此為A類選文；112年考《左傳》、《史記》、屈原、《論語》等概念。陳良吉說，上述都是測驗學生必須對十五核選以及A類選文相關文意概念、精神的掌握，建議考生熟讀版本教材並注重文本背後傳達的訊息與概念。

陳良吉也建議，文言文若考基礎形音義、課文文意理解與比較，熟讀課本就易拿分，考生可將十五篇選文以及A類選文分為「形音義、作者題解、文學常識」做重點整理；其二為核選十五篇與A類選文間的文意理解與比較，近年出過必讀的絕對是《論語》精選、孟子，建議掌握核心選文名句文意分析，作答時比起當下才看懂，事先看過會有很大幫助。

另外，陳良吉也談到，近一兩年學測的文言文閱讀多較短，過去曾出過整面試卷的文言文試題，文長可能稍微提升，再者，如未曾見過的課外文言文，則建議學生試寫歷屆考古題，嘗試抓取大考問法、訓練手感。

再者，近年國文科閱讀量大，陳良吉指出，建議考生快速通篇瀏覽，再從題目回頭去找相關段落精讀。近五年學術性文章、文白對讀、表格與文字分析都必須「通篇讀完、統整歸納」並與題目選項的文字再次閱讀理解。作答必須掌握節奏，快速、看題目、回頭精讀、刪去法，考前建議可以下載近十年閱讀題組，反覆練習閱讀步驟。

楊墨國文創辦人楊墨則表示，近期民間團體再提文言、白話文佔比，預計出題教師會較重視十五篇選文，針對十五篇如主旨、筆法、修辭、賞析，以及課本上所設計問答題，建議多復習相關的考題。

至於作文國寫題，楊墨建議，閱卷教師評分上注重結構、文氣、描寫功法，建議學生寫作時「具象化」，讓描述能以具體形象呈現在教師眼前，嘗試敘述一件事物時，不單用「好」等抽象形容詞，可將其形容成如萬馬奔騰、滔天巨浪等，更能讓閱卷教師體會到作者感受。

另外，楊墨也建議，短文以直接答題、言簡意賅為要，避免重複敘述題幹；國寫長篇作文應特別著重文章結構以及段落銜接，之後再談辭采，否則沒有內涵的文章恐淪為無病呻吟。

參閱近年大考中心高分範文，陳良吉說，近年國寫評分知性或感性標準很清楚，知性題得分關鍵在正反論述以及舉例，如生活現實情境、歷史名人、經典文學或時事新聞等，必須切合題目、舉例適切、正反論述並有「我認為」等表達自身意見；感性則偏重從「人與人的關係學到的反思」，重視事件所產生的情感歷程變化，要求文字精煉、用詞準確，要脫穎而出，取決考生取材。

最後考前衝刺，陳良吉老師建議務必掌握「三不一沒有」，「不多讀」是掌握核心選文十五以及A類選文的篇章，不必再額外找相關文學名著閱讀；「不多做」是不要病急亂投醫，以過去一年寫過的題目重新審視與訂正、思考；「不鑽研」則是因為國文試題牽涉許多國學與歷史典故，有學生曾因考過袁宏道，因此鑽研整個晚明時期的小品文作家，如此大可不必，以課內為主複習即可。

最後「沒有沒讀到」，陳良吉表示，國文科牽涉範圍廣大且繁複，會讓考生擔心是不是還有沒讀到的，其實可從近五年考古題自我檢測，不必過度擔憂。