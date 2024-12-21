台大國際政經學院首度招生 諾貝爾獎得主明年到院授課

國立台灣大學今天舉行113學年第一學期第二次校務會議，台大依「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」設立國際政經學院，獲台積電等7家企業支持，今年正式展開招生。明年第一屆學生將入學，第一屆招生於甄試階段即滿額，諾貝爾經濟學獎新科得主James Alan Robinson將於明年來院授課。

台大日前公告114學年碩士班甄試招生簡章，今年5月正式揭牌成立的國際政經學院也首度招生，政治經濟學程、財金學程各招收15人，總計招收30人。

台大校長陳文章今天執行業務報告，他表示，在各方努力下國際政經學院管委會、監督會等已陸續成立，11月21日第一次召開監督會，審議國際政經學院組織規程，並修正創新計畫書及114年經營規劃報告，並備查20個新定法規。

陳文章也說，明年第一屆學生就會入學，第一屆招生也「很好」，甄試階段即滿額錄取，政經碩士學位學程錄取14人、財金碩士學位學程錄取11人，之後會再進行二招。又也有不少優秀國際生前來申請，均畢業自國際知名大學，會努力讓學生選擇台大。

國際政經學院代理院長沈冠伶說，學院也希望透過彈性薪資延攬優秀教研人才、建立講座教授制度，更希望邀請重量級大師，今年剛獲得諾貝爾經濟學獎、芝加哥大學學者James Alan Robinson已答應明年將來院內授課。

近期台大陸續邀請諾貝爾獎得主來訪，陳文章說，預計今年底至明年，還將邀請諾貝爾經濟學獎得主、麻省理工學院教授Eric Maskin與紐約大學教授Robert F. Engle來台交流。

陳文章表示，國際政經學院已和澳洲墨爾本大學簽訂雙聯學位，並與美國柏克萊大學、日本九州大學、法國巴黎高等政治學院議約中，並邀請哈佛大學、麻省理工學院、芝加哥大學等重量級學者，擔任國際諮詢委員。