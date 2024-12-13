嘉中學生國際科展獲獎...錄取台大電機、物理系 曝讀書秘訣

嘉義高中高三科學班何承祐今年10月帶作品代表我國參加巴西科學博覽會，從400多件優秀作品脫穎而出，榮獲天文、地球科學、數學及物理組的大會二等獎。載譽返國，以「國際科學展覽正選代表」資格推薦台大電機工程學系、物理系獲得錄取，明年就讀台大電機系。

「合理分配時間才能避免本末倒置」，何承祐推薦申請提供在校成績、多元表現及課程學習成果備審資料，他說，同時兼顧課業與課外活動關鍵，在妥善時間管理。他利用周末、寒暑假參加課外活動與競賽，不因活動請假影響課業。

雖然取得許多學業及競賽成就，但他坦言曾在高一放棄地球科學奧林匹亞選訓營，轉而爭取參加國際青年物理辯論賽資格，惜最終未能入選國手。這段經歷讓他學會坦然面對失敗，重建自信，將其轉化為前進的力量。他鼓勵學弟妹提早高一、高二紀錄學習歷程，避免高三匆忙準備失去條理。

他感謝父母與師長支持。他說，不論在生活、課業或課外活動中，父母始終是他最堅強後盾，協助他克服挑戰，並持續追求卓越。推薦台大備審資料，呈現物理、人工智慧導論與生活科技課程學習成果。提到物理課程實驗報告撰寫、物理讀書會組織及競賽心得；人工智慧導論課程記錄學習與應用機器學習過程；生活科技課程分享操作Arduino、機電整合及3D列印經驗。

導師陳惠璋說，何承祐學習態度表現出色，上課專注，能將所學知識靈活運用實際情境，作業展現高度用心與嚴謹，承祐熱愛學習，悠遊於書本與網路世界，主動探索廣泛領域，獨立思考；遇到不解處，總是謙遜地向老師請教，勇於接受挑戰，參與班級事務，擔任環保股長，協助同學，注重細節。事事認真負責、高效執行，是同學們學習好榜樣。

校方說，何承祐在校成績名列前茅，高一上學期至高二下學期，連續4學期全校600多名同學蟬聯第一，英文、數學、物理與化學成績超過90分，學期總平均維持在約95分，獲得今年台灣國際科學展覽會物理與天文學科三等獎，巴西科學博覽會二等獎。