淨零碳排里程碑 台大團隊開發新技術讓二氧化碳再利用

台灣每年排放約286百萬公噸的二氧化碳，淨排放量則為264百萬公噸。為解決二氧化碳造成全球暖化與氣候變遷問題，台大團隊成功開發出「薄膜碳捕捉」及「電化學碳轉化」技術。其中「薄膜碳捕捉」能提升捕碳效益、減少碳排，「電化學碳轉化」技術則已打造出試量產機台，可將二氧化碳轉化為高價值的化工原料。

為達成「2050淨零排放」目標，國科會於2023年成立台灣淨零科技方案推動小組，其中由台大化工系教授康敦彥領軍的「NTU ZERO」研發團隊，成功開發「薄膜碳捕捉」和「電化學碳轉化」前瞻技術，並於今日舉辦研究成果發表記者會，有望開創淨零碳排的新篇章。

針對二氧化碳再利用技術，台大團隊發展高效能「電化學碳轉化」技術，轉化過程可以將二氧化碳轉化為高價值的化工原料，不僅解決碳排放的問題，更創造新的經濟價值。目前打造的工業化原型機，二氧化碳處理量每天可達50公斤。而帶領電化學還原二氧化碳的台大化學系教授陳浩銘，也憑藉該研發的基礎研究獲《自然通訊 nature communications》期刊報導。

康敦彥坦言，目前「電化學碳轉化」的應用與目標「百萬噸」等級的年處理量還有落差，但此次展示的機台就像是示範的概念，如果未來有更多的廠商願意投入、相關能源政策也有鼓勵措施，相信規模會越來越大。他也透露，「電化學碳轉化」技術有望產業落地，已有多家法人單位和廠商正在洽談中，其中又以石化業為大宗。

國科會工程處長洪樂文表示，台灣目前的能源供給主要仰賴煤、石油與天然氣等化石燃料，火力發電的碳排量約占全國碳排的14％，而產業界每年的碳排則占55％。上述兩者碳排都可透過「碳捕捉」技術將煙道氣中的二氧化碳捕捉下來，進行再利用、封存，目前的技術不僅耗能，也會間接產生額外的二氧化碳排放，捕捉約1公斤的二氧化碳就會間接產生0.4公斤的碳排。