英聽二試公布試場分配表 僅約3萬人報考再創新低

大考中心今天表示，114學年度「高中英語聽力測驗第二次考試」將於12月14日舉行，報名人數總計3萬28人，再較去年約3.2萬人減少。考生將編配於30個考區、901個試場應試，考試僅辦理上午場，應考資訊與試場分配表已於今日上午9時同步公布大考中心網站。

大考中心表示，本學年度起應考資訊如應試號碼、考試地點與試場分配表採一次性公告。目前已經刊登於大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）「高中英語聽力測驗」專區之「試務專區」，供考生查覽。

大考中心提醒，由於英聽不開放考生查看試場，請考生務必於今天起上網查詢個人應考資訊，包括應試號碼、確切考試地點及試場平面圖等，以利考試當日能快速進入考分區學校應試。

考生若要更正電話或通訊地址，大考中心也說明，考生可於即日起至12月19日下午5時為止，至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）「高中英語聽力測驗」之「試務專區」，點選進入「考生專區」進行修改。其中，集體報名考生須先於「考生專區」註冊後，方可登入修改。

考生報名資料中若聯絡電話填寫手機號碼，大考中心將於成績公布當日發送成績通知簡訊，考生聯絡電話如原填市話，要更改為行動電話者，亦可於此期間進行更改。也另外提醒，所填行動電話如已設定拒接企業簡訊，將無法收到簡訊通知。

大考中心也說明，若考生有突發傷病，也可於今日起提出申請，至12月11日下午5時為止，可至大考中心網站「高中英語聽力測驗」的「試務專區」，點選進入「突發傷病考生應考服務網」申請。自12月12日14日，至大考中心網站「高中英語聽力測驗」中「下載專區」下載「突發傷病考生應考服務申請表」，填妥後逕向考生所屬考區申請。