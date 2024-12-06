千中選一！ 中山大學黃信銘、溫朝凱2學者入榜「高被引學者」
國立中山大學今年有2名學者入選「高被引學者」名單，分別為物理系副教授黃信銘和電機工程學系教授溫朝凱，其中黃信銘連續6年入榜，學術研究表現亮眼。
黃信銘專長為凝態物理、超導物理及拓樸物理，深入研究並執行模擬拓樸半金屬材料，及新穎傳輸與超導特性，使用機器學習結構模擬量子多體系統、拓樸與磁性手性晶體研究及錳氧化物尖晶石磁性與拓樸物理研究。
他表示，量子物理不再只是談論「薛丁格的貓」，暗藏的抽象幾何與拓樸結構，反應獨特的觀察結果，預告有更多可能性去操控以及發展出更精確的應用產品。
今年2度入榜的電機系教授溫朝凱，研究專長為無線通訊，特別在多天線系統研究成果受關注，2018年首次提出「無線通道反饋自動編碼器」，開啟全球學者以此為基礎的各項研究，並促使全球行動標準組織（3GPP）研究此項技術6G標準。
「高被引學者」（Highly Cited Researchers）名單由科睿唯安公司科學資訊研究所每年評選發布，使用學術公信力高的Web of Science引用文獻索引資料庫系統，針對SCIE和SSCI收錄期刊中的高被引論文數據進行評估整理，表彰對全球科學研究深具影響力的學者。今年台灣12名研究人員入選，台大3人、中山與成大各2人，其餘機構各1人。
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