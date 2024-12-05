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114年四技申請入學 59校提供7729個招生名額

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
普高生申請科大「四技申請入學」簡章出爐，114學年度共有59校提供7729個招生名額。圖／本報系資料照
普高生申請科大「四技申請入學」簡章出爐，114學年度共有59校提供7729個招生名額。圖／本報系資料照

在現行升學制度下，普高學生若想申請科大，可藉由「四技申請入學」管道。技專招聯會今公布114學年度四技申請入學招生簡章，共59所公、私立科技校院，提供7729個招生名額，比113學年度少了204個。

技專招聯會提醒，欲參加「四技申請入學」的考生，須先參加大考中心舉辦的學測。114學年度四技申請入學聯合招生，共計59所公、私立科技校院602系組、學程，提供7729個招生名額，凡為普通型高中、綜合型高中、技術型高中普通科及藝術群的應屆畢業生或已畢業生，均可報名參加。

全教總政策部副主任巫彰玫指出，技專院校受到少子化的衝擊比較大，這兩年退場的學校，以技專居多，所以招生名額當然會減少。她對比去年招生簡章，國立科大招收普高生的總額與去年相同，但在總額減少的情況下，國立科大占「四技申請入學」的比率便由去年的23.9％上升至24.5％，值得觀察。

巫彰玫也提醒，近年技職學生在升學制度處在不利地位，「四技申請入學」的名額是否跟技高生的招生名額呈現等比率下降，是接下來觀察的重點。若技高生所有升學管道的招生總額下降程度大於「四技申請入學」減少的比率，那技高生的升學權益就有被侵害的疑慮。

「四技申請入學」申請規則指出，每1位考生最多可申請6個校系組、學程，各校可以限制考生申請該校的系組、學程的數量，每申請1個校系組、學程的報名費為100元，低收入戶、中低收入戶另有減免。且此招生管道參採考生就讀高中時的學習歷程資料，作為第二階段複試備審資料，學習歷程備審資料包含修課紀錄、課程學習成果、多元表現，還有自行撰寫及上傳資料。

技專招聯會表示，在「修課紀錄」項目，如考生為當學年度應屆畢業生，高中第1到5學期修課紀錄由學習歷程中央資料庫，釋出至技專招聯會，第6學期則由就讀學校上傳。另外，110學年度以後畢業的非應屆畢業生，第1到6學期的修課紀錄，一律由學習歷程中央資料庫提供，未具有中央資料庫學習歷程檔案考生，則要自行上傳歷年成績單的PDF檔案。

至於「課程學習成果」及「多元表現」項目，技專招聯會說明，使用中央資料庫學習歷程檔案的考生，可經由申請生勾選後，提供至申請的校系組、學程審查。未使用中央資料庫學習歷程檔案，或不具有中央資料庫學習歷程檔案的考生，第二階段學習歷程備審資料，一律以上傳PDF檔案方式繳交。

上傳 檔案 申請入學

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