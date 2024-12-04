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讀「歷史系」真沒未來？高中生憂就業難 出路、喜好兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友想就讀「歷史系」，很擔心未來就業問題。圖／Ingimage
一名女網友想就讀「歷史系」，很擔心未來就業問題。圖／Ingimage

鄰近學測，不少學生開始考慮未來將要就讀的科系。一名女網友發文，她一直對「歷史」很感興趣，雖然家人並不反對她就讀歷史系，家裡經濟條件也還不錯，但還是很擔心未來就業問題，因此詢問網友：「歷史系真的沒未來嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她一直對歷史很感興趣，特別是中國史，家人也不反對她選擇就讀「歷史系」，但仍然經常聽到身邊的人說「讀歷史系會很窮」。

原PO表示，她家裡條件還算不錯，但她並不想當「靠爸靠媽族」，希望能夠自己養活自己，因此請教網友們歷史系的出路和薪水真的很差嗎？

此文一出，不少過來人表示文組可選「法商」，歷史系很難有出路，「考量出路請遠離冷門科系，要讀文組請直接選法商，雙主輔系前，謹慎評估能不能考贏那些有興趣不用煩惱出路的同學」、「我選這個，也後悔了，文組最好的發展就是法商，其他的出路真的很窄」。

不過也有過來人表示，選自己「喜愛」的科目更重要，不要後悔就好，「我跟妳差不多狀況（家裡經濟不錯，父母不反對），重考一次也是選歷史系，目前是沒有後悔，每天學自己喜愛的知識還是非常快樂的」、「我覺得走自己喜歡的路線走，別讓長輩們阻礙妳的人生態度」、「雖然現在才大二，但目前沒有後悔，路是自己走出來的，問心無愧就好了」。

此外也有網友建議，可先規劃未來，再選擇科系，「妳選系前就應該對未來已經有明確的職業規劃（像是老師、研究人員、公務員、編輯等），應該也會知道大概的薪資水準，可以接受就可以」。

學測 高中生

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