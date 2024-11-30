快訊

賴清德出訪首日 美宣布兩筆對台軍售案、總額近125億

美政權交接敏感期 賴總統出訪過境「零意外」

聽新聞
0:00 / 0:00

國科會博士獎學金88名缺額再徵件 明天起申請

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
國科會博士獎學金88名缺額再徵件，明天起開放線上申請。圖／國科會提供
國科會博士獎學金88名缺額再徵件，明天起開放線上申請。圖／國科會提供

國科會自今年起推動博士生獎學金方案，獎勵博一新生每月獎學金4萬元，一直到3年級。本年度本年度獎學金資格在與各大學院校逐案清查、並由備取者遞補後，仍有88名缺額，國科會公告，缺額將再次徵件，今年度取得學籍之博一在學生，可於明天起至國科會網站申請。

國科會說，今年國科會博士生研究獎學金甄選類400名額申請案，經審查後，已於1月15日公告400名正取、38名備取名單。400名正取者須於9月底前註冊入學成為博一新生，始符合請領獎學金資格，經國科會與各大學院校逐案清查後，計有294名註冊入學取得113年新生學籍。甄選類之缺額，以符合請領資格之備取者於各領域內按審查成績高低依序遞補18名後，仍有缺額88名。

國科會表示，為鼓勵更多學生全心就讀博士班，上述缺額88名將再次公告徵件，凡今年9月底前註冊入學就讀國內公私立大學院校，取得113年新生學籍之博士班一年級在學生，得向國科會提出線上申請，受理期間自今年12月1日起至明年1月10日中午12時。申請者務必於截止時間前送出申請。

國科會 網站

延伸閱讀

瓜地馬拉留台獎學金生回娘家 齊為台灣棒球奪冠慶賀

發展太空產業 周春米：投資屏東「正對時」

台積先進製程赴美 國科會：條件要對台有利

抽血換學分？女足淪實驗白老鼠受試費被充公 台師大：已請教練返還

相關新聞

國科會博士獎學金88名缺額再徵件 明天起申請

國科會自今年起推動博士生獎學金方案，獎勵博一新生每月獎學金4萬元，一直到3年級。本年度本年度獎學金資格在與各大學院校逐案...

身心障礙生升大專甄試報名開跑 試場開放冷氣

114學年身心障礙學生升學大專校院甄試於114年3月21日至24日舉行，今年11月26日至12月9日期間開放報名，應試期...

傳科大爭取四技申請入學開放續招 教部：不可行

媒體報導，部分科技大學為搶招學生，爭取開放「申請入學」續招。教育部技職司長楊玉惠今天說，續招牽涉到其他入學管道的期程，經...

114年科技繁星簡章出爐 提供2473招生名額較去年少

技專招聯會今天表示，即日起公告114學年度四技二專特殊選才、科技繁星計畫2份招生簡章並提供下載。其中特殊選才有83校參與...

學檔疑淪軍備競賽 弱勢未交率高

學習歷程檔案是大學申請入學的必採項目，不過立委指出，高中學習歷程常被質疑淪為「軍備競賽」，根據一○八課綱第一屆至第三屆高...

立委：升大學學習歷程檔案「 弱勢生」多元表現未提交率逾6成

立法院今舉行教育文化委員會，朝野立委關注學習歷程檔案商業化問題。立委陳秀寶指出，據108課綱第一屆至第三屆高中畢業生調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。