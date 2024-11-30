國科會博士獎學金88名缺額再徵件 明天起申請

國科會自今年起推動博士生獎學金方案，獎勵博一新生每月獎學金4萬元，一直到3年級。本年度本年度獎學金資格在與各大學院校逐案清查、並由備取者遞補後，仍有88名缺額，國科會公告，缺額將再次徵件，今年度取得學籍之博一在學生，可於明天起至國科會網站申請。

國科會說，今年國科會博士生研究獎學金甄選類400名額申請案，經審查後，已於1月15日公告400名正取、38名備取名單。400名正取者須於9月底前註冊入學成為博一新生，始符合請領獎學金資格，經國科會與各大學院校逐案清查後，計有294名註冊入學取得113年新生學籍。甄選類之缺額，以符合請領資格之備取者於各領域內按審查成績高低依序遞補18名後，仍有缺額88名。

國科會表示，為鼓勵更多學生全心就讀博士班，上述缺額88名將再次公告徵件，凡今年9月底前註冊入學就讀國內公私立大學院校，取得113年新生學籍之博士班一年級在學生，得向國科會提出線上申請，受理期間自今年12月1日起至明年1月10日中午12時。申請者務必於截止時間前送出申請。