身心障礙生升大專甄試報名開跑 試場開放冷氣

讀書時，如能增強弱勢的科目，並妥善規劃讀書時間，將會更有效率。一名男網友發文詢問，他做為學測生，目前成績在46級分左右，目標是台大土木，並分享了自己的讀書規劃，詢問網友如何改善成績。

2024-11-13 12:22