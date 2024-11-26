身心障礙生升大專甄試報名開跑 試場開放冷氣
114學年身心障礙學生升學大專校院甄試於114年3月21日至24日舉行，今年11月26日至12月9日期間開放報名，應試期間所有試場皆開放冷氣。
教育部今天發布新聞稿指出，114學年身心障礙學生升學大專校院甄試於114年3月21日至24日舉行，應屆畢業生採「團體報名」，其餘考生採「個別報名」，所有考生皆須上網登錄報名資料（https://cis.ncu.edu.tw/EnableSys），於期限內繳費後，將報名表及報名資料寄至身心障礙學生升學大專校院甄試委員會。
114學年身心障礙學生升學大專校院甄試於今年11月26日至12月9日期間開放報名，考生如有應考服務需求，須於報名時主動提出，並依簡章規定檢附佐證資料。
准考證將於114年1月14日寄發，當天上午10時起，考生可至甄試網站「考生登入-考生專區-特殊需求查詢」查看特殊需求項目審查結果及理由。
教育部提到，甄試應試期間所有試場皆開放冷氣，溫度以設定於攝氏26度至28度為原則；考生如因身心因素須於無冷氣試場應試，應於報名時申請特殊需求，以利考場安排。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言