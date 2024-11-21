傳科大爭取四技申請入學開放續招 教部：不可行

媒體報導，部分科技大學為搶招學生，爭取開放「申請入學」續招。教育部技職司長楊玉惠今天說，續招牽涉到其他入學管道的期程，經內部討論已確定「不可行」。

許多科技大學在少子女化趨勢下，遭逢經營危機。「聯合報」今天報導，有科大為了搶學生，向教育部爭取開放四技申請入學「續招」，盡可能將缺額補滿。

四技申請入學是開放給普通高中學生以學科能力測驗（學測），學界擔心如果開放續招，恐對技術型高中學生不利。

教育部技職司長楊玉惠今天接受中央社電訪，明確表示不會開放「續招」。她表示，科大有7個入學管道，時程都會互相影響，已很難找到可以插入「續招」的時間。

楊玉惠說，四技申請入學招收的是普高生，也要同時考量一般大學的入學管道，「難度很高，很難去調配。」一旦開放續招，牽一髮而動全身，經內部工作圈討論，已確定不可行。

全教總理事長侯俊良表示，部分科大招收普高生的比例已經偏高，甚至達35%，還不斷喊要「續招」再招收普高生。好在技職司目前有「守住」、沒有答應，未來應進一步限制技專招收普高生的比率，以保障技高生權益。