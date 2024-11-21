114年科技繁星簡章出爐 提供2473招生名額較去年少

技專招聯會今天表示，即日起公告114學年度四技二專特殊選才、科技繁星計畫2份招生簡章並提供下載。其中特殊選才有83校參與，提供1040個招生名額；科技繁星則有50校參與，提供2473個名額。

技專招聯會統計，114四技二專特殊選才有83所科技校院參與招生，561個系組、學程參加，提供招生名額1040名，較113學年度增加102名；科技繁星計畫計有50所科技校院參與招生，671個系組、學程參加，招生名額2473名，較113學年度減少75名。

技專招聯會也表示，四技二專特殊選才聯合招生，採分組聯合招生，設有「技職特才及實驗教育組」及「青年儲蓄帳戶組」2組，分別提供586個和454個招生名額。

技專招聯會指出，特殊選才管道不採計統測和學測成績，符合招生校系所訂定的專業領域、特殊技能、經歷、專長或成就學生，或參與青年教育與就業儲蓄帳戶方案「青年就業領航計畫」或「青年體驗學習計畫」滿2年或3年以上者以個別網路報名方式申請參加，經由甄審方式錄取入學科技校院。

另外，科技繁星報名考生須為技、綜高中專業群科、綜合型高中專門學程應屆畢業生，在校學業成績排名須在前30%以內，並全程須就讀同一所學校，且符合推薦學校校內遴選辦法，可經學校推薦參加。又錄取生無論放棄與否，均一概不得參加114學年度四技二專甄選入學。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，四技二專入學管道多元，若考生具備特殊經歷、專業領域、背景、成就，可藉由特殊選才管道升學；每所技術型高級中等學校具有潛力的優秀應屆畢業生，可藉由科技繁星推薦獲得就讀優質科技校院機會。