學費低師資佳 台灣學生攻讀印尼頂大讚CP值高

台灣人赴海外求學通常首選歐美，赴東南亞留學的比例較低。在印尼大學攻讀學士學位的許淑敏是少數留學印尼的台灣人，她表示，印尼學費低但師資水準高，且因班上有許多政商二代，還能建立人脈，CP值高。

印尼最高學府印尼大學（Universitas Indonesia）經濟系國際專班的教室內，各國學生上台進行報告，分析印尼企業經營上所面臨的挑戰，台下眾多學生中，唯一的華人臉孔是來自台灣的許淑敏。她是少數在印尼頂大攻讀學士學位的台灣人。

許淑敏表示，她就讀的國際專班是印尼大學商業與經濟學院所設立的學士學程，班上同學除了來自印尼，還有荷蘭、瑞士、摩爾多瓦等歐洲國家，而她則是學院裡唯一的台灣人，並透露，「班上還有很多政商二代」。

許淑敏告訴中央社，「印尼大學是印尼全國最頂尖的大學，因此同學都很有想法，也很聰明，上課時總能從他們身上學到很多。」她補充，很多同學家世顯赫，像前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）的兒子和部會官員的孩子，都曾經與她同班。

她認為，在印尼頂大讀書能建立強大人脈，像很多同學的父母在醫院、銀行或國家石油公司擔任高層，未來若要創業或就業，都會是重要的資源。

根據英國高等教育調查機構QS今年11月發布的2025年世界大學排名，印尼大學是印尼排名最佳的大學院校，在亞洲排名第46名，全球排名則是第206名。

許淑敏高中畢業後曾在台灣的私立大學念書，後來因故休學。她說因家人在印尼從商，決定申請赴印尼留學。

許淑敏坦言，國際學生要進印尼大學並不容易，雖然各學院的入學門檻不同，但幾乎都要求必須具備一定的英文和印尼文能力。

她說：「畢竟（印尼大學）是頂大，入學要求其實滿高的，除了英文能力，印尼語也必須達到中高級水準。」並補充，就讀學士課程前，她先在語言班學了一年印尼語才成功申請進印尼大學。

有感於台灣人對印尼高等教育仍相當陌生，許淑敏希望能與更多台灣學生分享與印尼留學有關的訊息，並推薦台灣學生嘗試申請到印尼大學讀書。

許淑敏認為，在印尼大學讀書CP值很高，不僅學費、生活費比歐美國家低廉，師資程度也具有一定水準。她舉例，學校教授大多畢業於國際頂尖名校，又或曾在政府部門或大型企業擔任高層職務，擁有豐富的實務經驗。

另外，許淑敏也指出，因國際專班的所有課程皆以英語授課，因此她也同時精進了英文和印尼文能力。

她認為，印尼大學的教育水準不會比台灣的大學差，「在印尼我得到的機會比我在台灣還多，不管是語言能力、人脈或資源，其中包括去國外交流的機會，我都覺得不比台灣差」。

印尼大學國際生一學期學費約新台幣8萬元，在學校附近租房一個月約新台幣6000到1萬元不等。

許淑敏畢業後打算留在印尼創業成立顧問公司，利用商業知識及建立的人脈，幫助台灣企業進軍印尼市場。她相當看好擁有龐大人口紅利的印尼，並認為印尼作爲開發中國家，將會有很多機會。