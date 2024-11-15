學檔疑淪軍備競賽 弱勢未交率高

學習歷程檔案是大學申請入學的必採項目，不過立委指出，高中學習歷程常被質疑淪為「軍備競賽」，根據一○八課綱第一屆至第三屆高中畢業生調查，經濟弱勢生的學習歷程檔案，在課程學習成果、多元表現等兩項的未提交率，不僅高於一般生，甚至逐年攀升，其中多元表現未提交率更突破六成。

教育部長鄭英耀表示，以教育部的掌握，一○八課綱三屆未提交的比率，都維持在很低的數字，將持續加強宣導。

學習歷程檔案內容分為基本資料、修課紀錄、課程學習成果及多元表現等四大項，其中多元表現是指課業以外的活動，包括社團、志工服務、檢定證照等；課程學習成果則是課堂作品，形式不拘。本報日前報導，學習歷程檔案有民間大師班開價五千元，由補習班協助學生整理資料、提供寫作建議等。

立院教育文化委員會昨邀鄭英耀備詢，朝野立委都關注學習歷程檔案商業化的問題。立委陳秀寶表示，教育部歷來宣導，撰寫學習歷程檔案無需透過補習班，但學檔近年始終是補習班附帶課程，有廣告宣稱提供二千元範本，實作本更是五千元起跳，質疑影響經濟弱勢生權益。

陳秀寶提到，一○八課綱上路後前三屆學生，學習歷程檔案中課程學習成果、多元表現未提交率，無論是一般生還是弱勢生均節節上升，且弱勢生未提交率遠高於一般生。數據顯示，課程學習成果一項，課綱第一屆弱勢生未提交率為百分之廿四，第三屆已攀升至百分之四十二；多元表現中，第一屆弱勢生未提交率為百分之四十六，第三屆高達百分之六十二。

陳秀寶強調，弱勢生資源少，下課後可能忙於家務或打工，要求教育部確實了解未提交比率逐年攀升原因。立委羅智強表示，若提交人數嚴重衰退，「我想是對弱勢生很不公平。」

鄭英耀說，每逢寒暑假，教育部都會赴地方宣導。至於學檔商業化的問題，根據教育部調查，補習班協助撰寫學習歷程的學生僅約百分之二，「但來自民間的商業行為，我們會努力。」