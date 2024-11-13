學測剩67天如何上台大？他分享讀書規劃 網見成績建議拚一科

讀書時，如能增強弱勢的科目，並妥善規劃讀書時間，將會更有效率。一名正在準備學測的男網友發文，提到他目前成績在46級分左右，目標是台大土木，並分享了自己的讀書規劃，請教網友如何改善成績。

一名男網友在Dcard發文，表示他身為學測生，剩下67天，國英數自的成績約在46級分左右，除了國文可以穩定在14到15級分外，英文、數學、自然真的「偏慘」，大概落在10級分到11級分，而他的目標是台大土木，因此請教網友讀書方法。

原PO分享自己的讀書規劃，包括英文每天背一回單字（大約40個），主要是四五級字；數學是寫學校之前給的複習講義（共14單元），目前也寫得差不多了；自然之前學校有發四本複習講義，但他都沒寫完，也沒時間寫完；國文他有上作文課，每個禮拜大概寫2篇。

原PO坦言，現在真的很「迷茫」，不過還是希望把學測考好，因為他小時候的夢想一直都是上台大，只是到這最後關頭有點卻步，也有點迷失，於是請網友給他一些建議。

此文一出，不少網友建議可從「英文」著手，「衝英文，分科不像個申一樣雜事一堆，建議目標放在分科」、「是我的話會衝英文拚分科」、「英文的話歷屆第一大題不熟的單字一定要記起來」、「英文建議每周還要寫一兩回模考練手感」。

也有網友建議其他的科系和學校，「不執著於土木的話歡迎成大建築」、「自然高一點的話森林系會有機會，可以進去再轉系考之類的」。