快訊

離譜阿兵哥！收假夾帶50顆喪屍煙彈進營區 檢憲擴大偵辦中

後台太硬？勞動部基層2月陳情查霸凌 次長約談分署長後突離職

投資型保單虧錢怎麼辦？該解約嗎？專家教你這樣判斷

學測剩67天如何上台大？他分享讀書規劃 網見成績建議拚一科

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友學測成績在46級分左右，詢問網友如何加強。圖／ingimage
一名男網友學測成績在46級分左右，詢問網友如何加強。圖／ingimage

讀書時，如能增強弱勢的科目，並妥善規劃讀書時間，將會更有效率。一名正在準備學測的男網友發文，提到他目前成績在46級分左右，目標是台大土木，並分享了自己的讀書規劃，請教網友如何改善成績。

一名男網友在Dcard發文，表示他身為學測生，剩下67天，國英數自的成績約在46級分左右，除了國文可以穩定在14到15級分外，英文、數學、自然真的「偏慘」，大概落在10級分到11級分，而他的目標是台大土木，因此請教網友讀書方法。

原PO分享自己的讀書規劃，包括英文每天背一回單字（大約40個），主要是四五級字；數學是寫學校之前給的複習講義（共14單元），目前也寫得差不多了；自然之前學校有發四本複習講義，但他都沒寫完，也沒時間寫完；國文他有上作文課，每個禮拜大概寫2篇。

原PO坦言，現在真的很「迷茫」，不過還是希望把學測考好，因為他小時候的夢想一直都是上台大，只是到這最後關頭有點卻步，也有點迷失，於是請網友給他一些建議。

此文一出，不少網友建議可從「英文」著手，「衝英文，分科不像個申一樣雜事一堆，建議目標放在分科」、「是我的話會衝英文拚分科」、「英文的話歷屆第一大題不熟的單字一定要記起來」、「英文建議每周還要寫一兩回模考練手感」。

也有網友建議其他的科系和學校，「不執著於土木的話歡迎成大建築」、「自然高一點的話森林系會有機會，可以進去再轉系考之類的」。

台大 學測 英文科

延伸閱讀

升學狠甩優越感爆棚 他見昔同窗「神反轉」上台大錯愕：早被彎道超車

清寒生上台大自卑「只會讀書」 領助學金見殘酷現實嘆：一輩子都追不上

考生注意！升大學學測、英聽二試 報名11月12日截止

想考高分讀書不能只「用看的」 國英數社自各科名師親授這樣複習最有效

相關新聞

學測剩67天如何上台大？他分享讀書規劃 網見成績建議拚一科

讀書時，如能增強弱勢的科目，並妥善規劃讀書時間，將會更有效率。一名男網友發文詢問，他做為學測生，目前成績在46級分左右，目標是台大土木，並分享了自己的讀書規劃，詢問網友如何改善成績。

外加名額降 頂大電機、資工系明年減招

近來資通訊產業熱門，成為不少高中生填志願的首選，不過據一一四學年大學日間部學士班各科系組招生名額分配，台大、陽明交大、成...

明年分發入學 提前2天放榜

台大校長、大學招聯會召集人陳文章日前表示，盼分發入學放榜提前，讓學生有充裕時間準備入學。主責分發入學的大學考試入學分發委...

考生注意！升大學學測、英聽二試 報名11月12日截止

大考中心今天表示，英聽第二次考試及114學測報名時間即將截止，兩項考試報名時間都將於11月12日、下週二截止，呼籲考生不...

114學測、高中英聽二試 12日截止報名

大考中心今天提醒考生，114學年度學科能力測驗（學測）和高中英聽測驗第2次考試，報名都到11月12日截止，完成報名手續後...

高中英聽2次考試11/6開放報名 成績可擇優使用

114學年高中英語聽力測驗第2次考試訂於今年12月14日舉行，11月6日起受理報名，考生若報考兩次英聽考試，成績可以擇優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。