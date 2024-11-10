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外加名額降 頂大電機、資工系明年減招

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
少子化影響，教育部逐年調整精進資通訊數位人才培育策略，國立大學學士班資通訊擴充名額113學年減為5％，114招生再減為4％。 本報資料照片
少子化影響，教育部逐年調整精進資通訊數位人才培育策略，國立大學學士班資通訊擴充名額113學年減為5％，114招生再減為4％。 本報資料照片

近來資通訊產業熱門，成為不少高中生填志願的首選，不過據一一四學年大學日間部學士班各科系組招生名額分配，台大陽明交大、成大等頂大電機、資訊工程系等招生名額，都比今年再下降。大學端指出，學生明年若想讀資通訊相關科系，競爭恐更激烈。

教育部調整精進資通訊數位人才培育策略，定調國立大學培育碩博士為主，學士培育由績優私立大學辦理，為此，國立大學學士班資通訊擴充名額從一一三學年的百分之五，減為明年的百分之三。這也導致不少頂大明年電機、資工、資管等招生名額較今年少。

以台大為例，資訊工程明年招生名額減少五人，陽明交大電機系減少三人、資工系減少四人，成大電機也減少四人，資工系減少二人。

陽明交大教務長陳永昇表示，少子化下生源有限，公立大學也要考慮私立學校生存，不宜無節制擴招，近年國立大學外加名額減少，但學士班名額下降，除未來投入碩班的人可能減少，學士班想角逐資通訊學系也要加把勁。

中山大學教務長歐淑珍表示，外加名額增幅確實比去年少，電機、資工、光電、資管等系僅能再外加十四名，比一一三年少八名，這也讓電機系等招生數略減。

台大、輔大明年則是首度辦理學士後護理學系，以試辦計畫專案，外加招生；中山大學護理系則首度以外加名額招收四十五人。歐淑珍說，爭取未來轉為量內名額。

不過，據一一四學年大學日間部學士班各科系組新生招生名額，淡江、輔仁大學等招生名額卻是逆勢成長，其中淡江大學增加廿四個，輔大增加廿三個，兩校招生人數也是私校之最。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉分析，私校招生優異科系依然和資通訊相關，學校用外加名額擴充招生。以淡江為例，有穩固的業界基本盤；輔大地理位置佳，能掌握新北人口稠密區生源，招生都能多多益善。

台大 科系 陽明交大

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