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明年分發入學 提前2天放榜

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

台大校長、大學招聯會召集人陳文章日前表示，盼分發入學放榜提前，讓學生有充裕時間準備入學。主責分發入學的大學考試入學分發委員會昨表示，一一四學年分發入學提早二日，將於八月十三日放榜。如果運作順利，未來可幫考生爭取二至三天提前放榜，以利準備入學。

陳文章日前表示，分發入學八月中旬才放榜，但很多大學九月初就開學，部分學校未保障新生住宿，學生只有約二周時間找房子、做入學準備，十分困擾，因此會在招聯會上建議，讓分發入學放榜稍微提前，希望一一五學年招生有機會實施。

根據一一四學年分發入學招生簡章，明年八月分發入學放榜時間，從往例的十五日提前至十三日。考分會執行秘書沈聖智表示，過去幾次考招會議上都有學校提出希望分發入學提早放榜，但考量到放榜行政流程不容出錯，必須經過三次校對，就考分會運作上，提早二天已經是極限。

沈聖智說，若放榜日期大幅提前，不僅考分會、甄選會共同連動外，也必須回頭檢視高中學習狀況，預料將是一大工程。

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