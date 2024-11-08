考生注意！升大學學測、英聽二試 報名11月12日截止

大考中心今天表示，英聽第二次考試及114學測報名時間即將截止，兩項考試報名時間都將於11月12日、下週二截止，呼籲考生不要錯過報名時間。

大考中心表示，考生若未依簡章規定，於期限內辦理報名及繳費者，即算未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費並不得參加考試。也提醒繳費方式中，便利商店繳費僅限個別報名考生使用，期間至11月9日夜間12時止，臨櫃繳費或匯款轉帳則於11月12日下午3時30 分止；ATM和網路ATM繳費則於11月12日夜間12時止。

大考中心指出，完成報名的考生，無論是採集體報名或個別報名，請考生於確認報名資料期間內至大考中心網各項考試「試務專區」查詢與確認報名資料是否正確。若發現姓名、考試地區、報名科目等與報名資料不同或遺漏，得在「確認報名資料截止日前」提出更正，逾期概不受理更正。

大考中心表示，集體報名者，由集體報名單位以正式公文方式提出更正。個別報名者，則需檢附相關證明資料，以電子郵件（photo@ceec.edu.tw）或傳真（02-23661365）方式提出申請更正。

另外，大考中心也指出，身心障礙及重大傷病考生應考服務項目，分為一般項目、輔具項目及特殊項目，符合服務對象的考生，一律使用網路申請。一般項目、輔具項目，無論是報名英聽第二次考試或學測皆須分別重新提出申請，受理至11月12日止。