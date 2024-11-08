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114學測、高中英聽二試 12日截止報名

中央社／ 台北8日電
大考中心今天提醒考生，114學年度學測和高中英聽測驗第2次考試，報名都到11月12日截止。圖／聯合報系資料照片
大考中心今天提醒考生，114學年度學測和高中英聽測驗第2次考試，報名都到11月12日截止。圖／聯合報系資料照片

大考中心今天提醒考生，114學年度學科能力測驗（學測）和高中英聽測驗第2次考試，報名都到11月12日截止，完成報名手續後，也記得要上網確認資料是否正確。

大學入學考試中心發布新聞稿，提醒學測和英聽二試報名即將截止，考生須在期限內完成報名和繳費，逾期概不受理補辦報名或繳費，也不能參加考試。

各種繳費方式的期限有所不同，便利商店繳費（限個別報名考生），期限是9日夜間12時；臨櫃（含票據）繳費或匯款轉帳於12日下午3時30分截止；自動櫃員機（ATM）、網路ATM繳費於12日夜間12時截止。

完成報名手續後，無論是採集體報名或個別報名，都要在確認報名資料期間（英聽二試為11月13日到15日、學測為11月13日到19日）到大考中心網站「試務專區」查詢與確認報名資料是否正確。

如果發現姓名、考試地區、報名科目（僅學測）及無冷氣試場有任一項與原報名資料不同或遺漏，可在上述確認報名資料期間提出更正。

相關資訊可參考大考中心網站。

大考中心 學測 英聽

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