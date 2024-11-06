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考試分發入學核定2萬名額創新低 將提早2天放榜

中央社／ 台北6日電

114學年大學分發入學招生簡章公告，核定名額2萬682名（未包含回流後名額）創新低；114學年考試入學分發管道訂於明年8月13日放榜，比今年提早2天。

大學考試入學分發委員會近日公告114學年大學分發入學招生簡章，考生可上考分會（https://www.uac.edu.tw/）網站下載簡章，也可使用校系分則查詢系統，並參考各種採計組合統計表，紙本簡章預計今年12月2日發售。

根據114學年考試入學分發簡章時程規劃，明年7月29日將公布實際招生名額（核定名額加上回流名額）、採計科目組合成績人數累計和最低登記標準，8月1日開放登記，8月13日公布錄取名單，其中放榜時程比113學年提早2天。

大學考試入學分發委員會分發組主任黃信復今天告訴中央社記者，現在有不少大學在實施或規劃每學期改為16週制，新學年最快9月初就會有學校開學；考量這些學校的入學作業時程，考分會也規劃加派人員並盡量縮短考試入學分發管道的作業時間，故114學年放榜時程將提早2天。

根據考分會資料，114學年考試分發入學管道有61校、1780個系組參與招生，核定名額為2萬682名（含醫學系公費生），是歷年最低；而考試入學分發管道實際名額包含核定名額和各招生管道回流名額，考分會預計明年7月29日公布114學年考試分發入學管道最終的實際名額。

考分會網站也提供114學年考試分發入學管道採計科目組合統計表，共有161種採計組合（含術科），以採計分科測驗公民科和學科能力測驗國文和英文科的組合最多（168個系組），其次為採計分科測驗歷史科、學科能力測驗國文和英文科的組合（148個系組）。

分科測驗 放榜 英文科

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