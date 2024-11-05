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114英聽第二次考試明起開放報名 2次成績可擇優使用

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大考中心表示，114學年高中英語聽力測驗第二次考試將於12月14日舉行，報名於明日開始至11月12日截止。示意圖，本報資料照片
大考中心表示，114學年高中英語聽力測驗第二次考試將於12月14日舉行，報名於明日開始至11月12日截止。示意圖，本報資料照片

大考中心今天表示，114學年高中英語聽力測驗第二次考試將於12月14日舉行，報名於明日開始至11月12日截止，考生若曾報考英聽測驗第一次考試，兩次英聽測驗考試成績可擇優使用。

114學年高中英聽第1次考試成績日前已公告，根據大考中心統計，21.65%考生拿到最高的A級，但也有5.04%、4707人拿到不及格的F級。

大考中心指出，高三在學生一律由就讀學校辦理集體報名；高中已畢業生或非應屆畢業生，則可委託經政府立案且已獲得大考中心發給集體報名單位代碼的補習班，或可自行個別報名。

大考中心也表示，集體報名的考生務必依照報名單位所訂的作業時程提供應繳資料，並對報名單位提供的「報考資料確認表」，親自詳實校核確認後簽名；個別報名考生則可至大考中心網站「高中英語聽力測驗」的「試務專區」，進入考生專區後依網頁指示登錄報名資料，並列印個別報名繳費表，於繳費期限內完成繳費。

考生報名完畢後，大考中心表示，考生須於11月13日至11月15日確認報名資料期間內，於大考中心網站「高中英語聽力測驗」之「試務專區」， 點選進入「考生專區」進行確認。若發現姓名、考試地區及無冷氣試場有任一項與原報名資料不同、遺漏，得在確認報名資料截止日前提出更正，逾期概不受理更正。

集體報名者由集體報名單位以正式公文方式提出。個別報名者檢附相關證明資料， 以電子郵件（photo@ceec.edu.tw）或傳真02-23661365提出申請。

另外，大考中心說明，若考生報名資料中有填寫手機號碼，大考中心也開放應考資訊查詢當日，發送簡訊提醒考生上網查詢，並在成績公布當日，發送簡訊通知成績。

其他報名注意事項可參見大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）「高中英語聽力」中「考試訊息」公告的「114學年度各項考試報名常見問答集 」。

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