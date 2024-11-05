高中英聽2次考試11/6開放報名 成績可擇優使用

114學年高中英語聽力測驗第2次考試訂於今年12月14日舉行，11月6日起受理報名，考生若報考兩次英聽考試，成績可以擇優使用。

大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，高三在學生要參加英聽，一律由就讀學校集體報名；高中已畢業的非應屆畢業生或具同等學力者，可委託經政府立案且已獲得大考中心發給集體報名單位代碼的補習班報名，或可自行個別報名。

114學年高中英聽第2次考試報名時間為今年11月6日至11月12日，報名資料有填寫行動電話號碼者，大考中心將於開放應考資訊查詢當日，發送簡訊提醒考生上網查詢，並在成績公布當日發送簡訊通知考生成績。

因應氣候變遷，大考中心表示，英聽考試採有條件開放試場冷氣，考試前一天將依據交通部中央氣象署官網或W-生活氣象APP的天氣預報資訊，若各考（分）區所在鄉鎮市區於考試當日上午任一時段的溫度預報達攝氏28度（含）以上，考試時將開放試場冷氣服務。

大考中心提到，試場冷氣溫度以設定26至28度為原則，若考生因身心因素不便於冷氣環境應試，務必於報名時加註特殊情況，以便事先安排無冷氣試場；開放試場冷氣屬服務性質，若考試中發生冷氣中斷，監試人員會採取開窗或開電扇等措施因應，考生應繼續應考，且不得以冷氣故障為由要求更換試場或加分。