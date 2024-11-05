大學繁星、申請入學 名額10年新低

大學甄選入學委員會昨日公布一一四學年度大學繁星推薦暨申請入學招生簡章內容，本學年繁星推薦人數較上學年少了二八三個、申請入學則少了六四五個，兩管道名額為十年來新低。兩種招生管道採用的檢定科目，都以英文科為最多，考生即日起可至甄選委員會網站查詢。

甄選委員會表示，一一四學年度繁星推薦招生計有六十五所大學校院、一七一二個學系（組）參加，提供一萬五六八九個招生名額，較一一三學年度少了二八三個；申請入學招生計有六十六所大學院校、二一六八個學系（組）參加，提供招生名額合計為五萬八五四個，較一一三學年度少了六四五個。

另外，申請入學招生名額包含招收師資培育公費生十七名、醫學系公費生七十五名、青年儲蓄帳戶組學生四十七名。

甄選委員會統計，今年招生學系中，使用學測作為檢定繁星推薦的科目，以英文科最多，計有九八○個校系採用；申請入學檢定科目也是英文科最多，計有一○八三個校系採用。

本學年繁星推薦計有四十三個校系採用高中英語聽力測驗，約占總系組數二・五一％；申請入學計有卅四個校系採用，與上學年相同，本學年約占總系組數一・五七％。

此外，部分校系於申請入學第一階段檢定、倍率篩選，或於第二階段指定項目甄試納入「大學程式設計先修檢測」（APCS）成績，「APCS組」計五十三個校系，「資安組」計四十個校系。