大學繁星、申請入學簡章公告 各少283、645名額創10年新低

大學甄選入學委員會今公布114學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」招生簡章內容，本學年繁星推薦人數較上學年少了283個、申請入學則少了645個，兩管道名額為10年來新低。兩種招生管道採用的檢定科目，都以英文科為最多，考生即日起可至甄選委員會網站查詢。

甄選委員會表示，114學年度繁星推薦招生計有65所大學校院、1712個學系（組）參加，提供招生名額合計為1萬5689個，113學年度為1萬5972個，共少了283個；申請入學招生計有66所大學院校、2168個學系（組）參加，提供招生名額合計為5萬854個，113學年度為5萬1499個，共少了645個。

另外，申請入學招生名額包含招收「師資培育」公費生17名、招收「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生75名、招收完成「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」的「青年儲蓄帳戶組」學生47名。

甄選委員會統計，今年招生學系中，繁星推薦使用學測作為檢定科目的，以英文科最多，計有980個校系採用。申請入學招生學系使用學測作為檢定科目的，也是英文科最多，計有1083個校系採用。

外界批評使用「高中英語聽力測驗」作為檢定的校系愈來愈少，本學年繁星推薦計有43個校系採用，約占總系組數2.51%；申請入學計有34個校系採用，與上學年相同，本學年約占總系組數1.57%。

此外，部分校系於申請入學第一階段檢定、倍率篩選，或於第二階段指定項目甄試納入「大學程式設計先修檢測」（簡稱APCS）成績，「APCS組」計53個校系，「資安組」計40個校系。

114學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」2本招生簡章內容即日起於甄選委員會網站開放查詢，請考生多加利用該網站所提供的校系分則查詢系統。紙本簡章則訂於12月2日起公開發售。