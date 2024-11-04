快訊

馬英九邀陸生訪台名單驚見「奧運6金王」 馬龍能來台灣3大關鍵原因

涉詐助理費高虹安強調「沒1毛進口袋」 誓言絕不忘這一天

最美童星長大！年收千萬「當過阿湯哥女兒」 30歲變這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

大學繁星、申請入學簡章公告 各少283、645名額創10年新低

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
114學年度繁星推薦招生計有65所大學校院、1712個學系（組）參加，提供招生名額合計為1萬5689個，113學年度為1萬5972個，共少了283個。圖／本報資料照片
114學年度繁星推薦招生計有65所大學校院、1712個學系（組）參加，提供招生名額合計為1萬5689個，113學年度為1萬5972個，共少了283個。圖／本報資料照片

大學甄選入學委員會今公布114學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」招生簡章內容，本學年繁星推薦人數較上學年少了283個、申請入學則少了645個，兩管道名額為10年來新低。兩種招生管道採用的檢定科目，都以英文科為最多，考生即日起可至甄選委員會網站查詢。

甄選委員會表示，114學年度繁星推薦招生計有65所大學校院、1712個學系（組）參加，提供招生名額合計為1萬5689個，113學年度為1萬5972個，共少了283個；申請入學招生計有66所大學院校、2168個學系（組）參加，提供招生名額合計為5萬854個，113學年度為5萬1499個，共少了645個。

另外，申請入學招生名額包含招收「師資培育」公費生17名、招收「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生75名、招收完成「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」的「青年儲蓄帳戶組」學生47名。

甄選委員會統計，今年招生學系中，繁星推薦使用學測作為檢定科目的，以英文科最多，計有980個校系採用。申請入學招生學系使用學測作為檢定科目的，也是英文科最多，計有1083個校系採用。

外界批評使用「高中英語聽力測驗」作為檢定的校系愈來愈少，本學年繁星推薦計有43個校系採用，約占總系組數2.51%；申請入學計有34個校系採用，與上學年相同，本學年約占總系組數1.57%。

此外，部分校系於申請入學第一階段檢定、倍率篩選，或於第二階段指定項目甄試納入「大學程式設計先修檢測」（簡稱APCS）成績，「APCS組」計53個校系，「資安組」計40個校系。

114學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」2本招生簡章內容即日起於甄選委員會網站開放查詢，請考生多加利用該網站所提供的校系分則查詢系統。紙本簡章則訂於12月2日起公開發售。

申請入學 繁星 英文科

延伸閱讀

114申請入學僅34系參採 英聽恐停辦？大考中心回應了

數學科參採需早2年公告 招生難料大學硬著頭皮上

114二技統測11/27開放報名 共同、護理類別限擇一報考

114學年二技統測簡章公告 共同類、護理類限擇一報考

相關新聞

大學繁星、申請入學簡章公告 各少283、645名額創10年新低

大學甄選入學委員會今公布114學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」招生簡章內容，本學年繁星推薦人數較上學年少了283個、...

身心障礙名額開缺意願低 私校：獎補助不夠

依照身心障礙學生升學輔導辦法規定，大專校院在招生名額外，需外加百分之二的身心障礙名額，並根據實際分發名額給予獎補助。不過...

身心障生甄試 各障別名額患不均

教育部今年修正通過身心障礙學生升學輔導辦法，規範各大專院校自一一四學年度起，皆需提供身心障礙甄試名額，不過甄試簡章日前出...

近5年最少 英聽測驗5%不及格

大考中心昨天公告一一四學年高中英語聽力測驗第一次考試成績，第一次考試實際到考約九點三萬人，二成一學生拿下最高等級Ａ，比率...

114申請入學僅34系參採 英聽恐停辦？大考中心回應了

根據大學甄選會資訊指出，114申請入學管道參採英聽的校系僅剩下34個，一年比一年少。教育團體日前評估，英聽使用學系少、坊...

升大學英聽簡短對話最易答錯 對答得分率68.99％最高

大考中心今天公告1114學年第一次英聽測驗成績，英聽題型包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解五類。根據大考中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。