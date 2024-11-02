身心障礙名額開缺意願低 私校：獎補助不夠

依照身心障礙學生升學輔導辦法規定，大專校院在招生名額外，需外加百分之二的身心障礙名額，並根據實際分發名額給予獎補助。不過，有私校教務長認為，獎補助不夠，盼能提升大專校院開缺誘因，才有資源提供身心障礙學生心理支持，並輔助其學習。

根據教育部規定，各校開缺予身障甄試、並順利錄取分發學生者，每一缺額會在次年度核予該校輔導身心障礙學生經費兩萬元補助，由學校統籌運用，或轉撥付開缺科系充實學系教學資源。

一名私立科大教務長受訪時說，兩萬元的獎補助只夠聘任專輔老師或心理師等，提供學生心理諮商服務，尤其是部分學生有情緒障礙、自殺傾向，更需要此類支持。以技職學校來說，更希望能有經費聘到具有實務技術、也有特教知能的老師，或是用專案方式，讓實務教師能進修特教知能。

陽明交大教務長陳永昇說，身障名額的獎補助款雖少，但保障身障生的學習及生涯發展權益是社會責任，大學端責無旁貸，學校都盡量鼓勵學系開出身障生名額，也會請學系評估不同學生的學習狀況，提供課程調整、宿舍安排、無障礙設施的協助。

教育部說明，為提升各大專校院輔導自閉症及情緒障礙學生的相關知能，以增加學校開缺意願，自一一二年度起提供大專校院相關增能研習及專業諮詢。