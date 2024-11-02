身心障生甄試 各障別名額患不均

教育部今年修正通過身心障礙學生升學輔導辦法，規範各大專院校自一一四學年度起，皆需提供身心障礙甄試名額，不過甄試簡章日前出爐，仍和往年一樣，由各校依照科系、障礙別開缺，讓家長、學生大嘆名額不夠，認為現行由大學自行開出不同障別名額的做法，限制身心障礙學生升學的選擇性。

教育部統計，每年約有七成以上身心障礙學生，循考試分發、申請入學等方式錄取志願校系，約近三成身障生，是採用專門的甄試入學管道。

儘管教育部表示，各障別開缺前皆會先調查應屆畢業生志願校系需求，不過台大身心障礙學生權益促進會會長蔡承諺表示，每年開缺總數雖然足夠，但現行做法是讓各校系依據自閉症、腦性麻痺、學習障礙、聽障、視障等幾大分類開出名額，大學端有其考量而篩選障別，導致各障別的名額分配不均，調查形同虛設。

根據教育部統計，近五年平均約三千兩百人報名，其中自閉症的報名人數均大於開缺數，視障、聽障、腦麻等障別的報名人數則常不到開缺半數。

蔡承諺也提到，對身心障礙生來說，身障甄試是升學最後的保障，如果學生連甄試都落榜，就非常可能被拒於高等教育的門外，現行身障甄試只有紙筆測驗，無法反映學生能力的真實狀況，期待能有更多元的考試制度。

台灣障礙者權益促進會理事劉俊麟說，主張大專校院各系所應針對身心障礙學生普開缺，讓想升學者都能利用四年時間找到未來可以持續走下去的路。

教育部表示，各學系需評估考生障礙特質及學習成就水準，以確保後續學生能順利學習、實習、研究，尊重各校開缺意願，並補助各校輔導人力經費。