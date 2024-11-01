近5年最少 英聽測驗5%不及格

大考中心昨天公告一一四學年高中英語聽力測驗第一次考試成績，第一次考試實際到考約九點三萬人，二成一學生拿下最高等級Ａ，比率較去年略增；另有百分之五學生、四七○七人拿下不及格的Ｆ等級，為近五年來最少。

大考中心主任張新仁表示，英聽一試成績等級Ａ級占百分之廿一、Ｂ級百分之卅五、Ｃ級百分之卅七，而Ｆ級為百分之五。趨勢和去年相近，拿Ｃ等級的考生最多約三點四萬人，其次則為等級Ｂ考生約三點三萬人，拿Ａ的考生則有約二萬人，但仍有四七○七人拿下Ｆ級。

張新仁說，一一四學年趨勢和前四學年相較，本次拿Ｃ級的人數百分比較高，Ｆ級人數百分比則降低，Ａ級百分比略增、Ｂ級人數百分比約略相等，Ｆ級人數百分比是近五年最少。

另外，英聽題型包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解五類。大考中心也統計各題型得分率，以「對答」的得分率六成八最高，簡短對話得分率六成四最低。

張新仁說，整體考生在圖片聽解得分率約六成六、對答得分率六成八、簡短對話六成四、短文聽解則為六成七，長篇聽解則是六成六。

另外，本報日前報導，近年各升學管道中參採英聽的校系數愈來愈少，多剩公立大學外文系採用，教育團體指出，英聽使用學系少且坊間可替代的測驗更多，英聽考試恐走向停辦。

大考中心則回應，英聽測驗是否改變辦理方式決定權在大學招聯會，若招聯會有不同方案，大考中心就會配合進行試務評估，但目前尚無規畫。又坊間確實有數種英語檢定，但不同檢定有其不同測驗目的，英聽檢測則是入學考試，依據高中課綱命題，測驗內容生活化、貼近考生學習經驗，且英聽集體報名費僅三百五十元，較坊間各項測驗更實惠。