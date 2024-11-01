快訊

凌晨00:18分花蓮發生規模5.5地震 最大震度4級

聽新聞
0:00 / 0:00

近5年最少 英聽測驗5%不及格

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

大考中心昨天公告一一四學年高中英語聽力測驗第一次考試成績，第一次考試實際到考約九點三萬人，二成一學生拿下最高等級Ａ，比率較去年略增；另有百分之五學生、四七○七人拿下不及格的Ｆ等級，為近五年來最少。

大考中心主任張新仁表示，英聽一試成績等級Ａ級占百分之廿一、Ｂ級百分之卅五、Ｃ級百分之卅七，而Ｆ級為百分之五。趨勢和去年相近，拿Ｃ等級的考生最多約三點四萬人，其次則為等級Ｂ考生約三點三萬人，拿Ａ的考生則有約二萬人，但仍有四七○七人拿下Ｆ級。

張新仁說，一一四學年趨勢和前四學年相較，本次拿Ｃ級的人數百分比較高，Ｆ級人數百分比則降低，Ａ級百分比略增、Ｂ級人數百分比約略相等，Ｆ級人數百分比是近五年最少。

另外，英聽題型包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解五類。大考中心也統計各題型得分率，以「對答」的得分率六成八最高，簡短對話得分率六成四最低。

張新仁說，整體考生在圖片聽解得分率約六成六、對答得分率六成八、簡短對話六成四、短文聽解則為六成七，長篇聽解則是六成六。

另外，本報日前報導，近年各升學管道中參採英聽的校系數愈來愈少，多剩公立大學外文系採用，教育團體指出，英聽使用學系少且坊間可替代的測驗更多，英聽考試恐走向停辦。

大考中心則回應，英聽測驗是否改變辦理方式決定權在大學招聯會，若招聯會有不同方案，大考中心就會配合進行試務評估，但目前尚無規畫。又坊間確實有數種英語檢定，但不同檢定有其不同測驗目的，英聽檢測則是入學考試，依據高中課綱命題，測驗內容生活化、貼近考生學習經驗，且英聽集體報名費僅三百五十元，較坊間各項測驗更實惠。

圖片 英聽 英語

延伸閱讀

北韓飛彈疑為洲際飛彈等級 飛行高度與時間創新高

花東「颱風強風告警」 氣象署：康芮加速將登陸、今晚中南部強烈風雨

114申請入學僅34系參採 英聽恐停辦？大考中心回應了

升大學英聽簡短對話最易答錯 對答得分率68.99％最高

相關新聞

英聽第1次考試21.65%學生拿A、有4707人不及格

大考中心今天公告114學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績，並說明相關統計資料。今年成績等級拿C的學生最多，占37.33%；另有4707人拿下不及格的F等級，占比約5%。此外，今年拿下最高等級A的學生占21.65%，比去年略降。

近5年最少 英聽測驗5%不及格

大考中心昨天公告一一四學年高中英語聽力測驗第一次考試成績，第一次考試實際到考約九點三萬人，二成一學生拿下最高等級Ａ，比率...

114申請入學僅34系參採 英聽恐停辦？大考中心回應了

根據大學甄選會資訊指出，114申請入學管道參採英聽的校系僅剩下34個，一年比一年少。教育團體日前評估，英聽使用學系少、坊...

升大學英聽簡短對話最易答錯 對答得分率68.99％最高

大考中心今天公告1114學年第一次英聽測驗成績，英聽題型包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解五類。根據大考中...

考生注意 升大學英聽一試成績今公布 查詢方法看這裡

114學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績，大考中心表示，如期於今日公布，今天上午9時起，可至大考中心網頁（ https...

校系參採數學 公告2年內不能改

成大歷史系今年申請入學招生破天荒掛零，校方當時說明因歷史系多參採數學Ｂ一科，導致有高達八成學生和台大、政大重榜，學生多選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。