114申請入學僅34系參採 英聽恐停辦？大考中心回應了

根據大學甄選會資訊指出，114申請入學管道參採英聽的校系僅剩下34個，一年比一年少。教育團體日前評估，英聽使用學系少、坊間可替代測驗更多，英聽考試恐走向停辦。大考中心對此今天回應表示，使用英聽的校系數雖減少，但該項成績仍可視作多元表現，未來英聽是否改變辦理方式，則決定權在大學招聯會。

本報日前報導，114申請入學僅剩34系願參採英聽，主要多為國立大學外文系以及國際學士班。教育團體則評析，除參採學系減少外，坊間也設有全民英檢、多益、雅思等國際測驗，學生考取後能於申請入學多元表現一項中檢附，同樣能證明英語能力，評估英聽未來可能走向停辦。

大考中心說，只要招聯會仍委託大考中心辦理高中英聽測驗，大考中心的任務就是辦好考試、全力以赴。又高中英聽測驗未來是否改變辦理方式，決定權在招聯會，若招聯會有不同方案，大考中心就會配合進行試務評估，但目前尚無規畫。

大考中心表示，不同管道招生參採考試由大學校系自訂，近年來，使用英聽測驗成績的校系數確實逐年減少，但綜觀各學年度英聽測驗第一次考試報名人數則無顯著降低，多維持在該學年度學測報名人數8成。

大考中心也表示，雖然參採英聽的校系數減少，但此項成績仍能作為多元學習表現，且命題依據高中英語文課綱、貼近所學，因此還是有不少高中鼓勵學生報考。

大考中心也說，坊間確實有數種英語檢定，但不同檢定有其不同測驗目的、內容，英聽檢測則是入學考試，依據高中課綱命題，測驗內容盡量生活化、傾向實用主題，情境則是高中生能理解的校園、公共場所、社交場合等，貼近學習經驗。又綜觀報名費，英聽測驗集體報名費用僅350元，相較坊間各項測驗更實惠。