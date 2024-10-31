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升大學英聽簡短對話最易答錯 對答得分率68.99％最高

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大考中心今天公告1114學年第一次英聽測驗成績，各個題型中，今年以以對答的得分率68.99％最高。本報資料照片
大考中心今天公告1114學年第一次英聽測驗成績，各個題型中，今年以以對答的得分率68.99％最高。本報資料照片

大考中心今天公告1114學年第一次英聽測驗成績，英聽題型包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解五類。根據大考中心統計114各題型得分率，以對答的得分率68.99％最高，簡短對話得分率64.88％最低。

大考中心主任張新仁表示，整體而言，本次考試所有考生在圖片聽解得分率約6成6、對答得分率6成8、簡短對話6成4、短文聽解則為6成7，長篇聽解則是6成6。

若進一步分析，張新仁也說，成績拿下等級A的考生除了圖片聽解得分率約8成8，其餘四種題型皆達9成以上，並以短文聽解約9成5最高；B級考生對答得分率近8成，其餘4種皆為7成以上；C級考生圖片聽解得分率約5成3、對答5成，其餘3種皆為4成5以上；F級考生圖片聽解得分率約3成2，其餘4種得分率皆未超過2成5。

張新仁也表示，114英聽第二次考試將於今年12月14日舉行，學生兩次英聽成績可擇優使用，根據第一次考試各題型表現精進自己，教師也能以此提醒或加強學生對應題型應答。

大考中心今天上午9時開放考生網路查詢成績，但受到康芮颱風影響，今天全國22個縣市停班課，成績通知單將延後至下一個上班日寄發，並取消今天的簡訊成績通知。

高中英聽測驗成績可作為升大學繁星推薦、申請入學及分發入學等管道招生檢定項目，各招生管道參採英聽成績狀況已分別由甄選會、考分會公告。114繁星推薦檢定科目採計英聽校系數僅43個，申請入學更少僅34個，大多數為外語相關科系。

圖片 申請入學 英聽

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