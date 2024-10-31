快訊

MLB／柯爾沒補位代價太沉重！滿壘沒下莊反被道奇攻5分大局追平

颱風來襲！高雄左營區清晨驚傳爆炸巨響 台電：這原因起火

康芮北市影響最劇時間曝 平地風可達11級3區平地雨驚人

聽新聞
0:00 / 0:00

英聽第1次考試21.65%學生拿A、有4707人不及格

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
113學年度高中英語聽力測驗第一次考試共9萬8188人應考，今年成績等級拿C的學生最多，占37.41%。此外，今年拿下最高等級A的學生占20.54%，比去年略降。示意圖。本報資料照片
113學年度高中英語聽力測驗第一次考試共9萬8188人應考，今年成績等級拿C的學生最多，占37.41%。此外，今年拿下最高等級A的學生占20.54%，比去年略降。示意圖。本報資料照片

大考中心今天公告113學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績，並說明相關統計資料。今年第一次考試共計9萬8188人應考，今年成績等級拿C的學生最多，占37.41%；另有5499人拿下不及格的F等級，占比約5.76%。此外，今年拿下最高等級A的學生占20.54%，比去年略降。

大考中心統計，今年第一次英聽考試，上午場實到4萬7764人，缺考1432人，缺考率為2.91%；下午場實到4萬5639人，缺考1628人，缺考率3.44%。上下午場缺考率都較去年略增。

考生成績等級分布上，大考中心表示，本次考試採用Cronbach’s alpha係數衡量各場次考試的「內部一致性信度」，上午場係數為0.91、下午場為0.89，前後再邀請約20名英語專業學者，就試題進行檢核。

大考中心主任張新仁表示，所有到考生9萬3403人，成績等級為A級占21.65%、B級35.98%、C級37.33%，而F級為5.04%。今年趨勢和去年相近，拿等級C的考生最多，拿C者達3萬4871人；其次則為等級B的考生3萬3604人；拿A的考生為2萬0221人；但仍有4707人拿下不及格的F等級。

張新仁表示，經查大考中心資訊，114學年趨勢和前4個學年相較，本次拿下C級的百分比較高一些，但拿下F級人數百分比較低，A級百分比略增、B級人數百分比約略相等。若以近3年觀之，則今年不及格F級、B級人數百分比是近3年最少。

張新仁也說，今年第一次英聽考試到考生中男生占48.60%，女生為51.40%，男女生在成績等級的分布差異不大，其中男生在A級、F級的人數百分比高於女生，女生則在B級、C級高於男生，和過往趨勢差不多。

女生 英聽 英語

延伸閱讀

考生注意 升大學英聽一試成績今公布 查詢方法看這裡

升大學英聽一試成績明開放查詢 延期寄發成績通知單

1張圖看康芮全國風雨時程 粉專：近20年範圍最大侵台颱

直播／強颱康芮更強更胖、暴風半徑320公里 台中以南、東部11縣市納陸警

相關新聞

英聽第1次考試21.65%學生拿A、有4707人不及格

大考中心今天公告113學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績，並說明相關統計資料。今年第一次考試共計9萬8188人應考，今...

考生注意 升大學英聽一試成績今公布 查詢方法看這裡

114學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績，大考中心表示，如期於今日公布，今天上午9時起，可至大考中心網頁（ https...

升大學英聽簡短對話最易答錯 對答得分率68.99％最高

大考中心今天公告1114學年第一次英聽測驗成績，英聽題型包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解五類。根據大考中...

校系參採數學 公告2年內不能改

成大歷史系今年申請入學招生破天荒掛零，校方當時說明因歷史系多參採數學Ｂ一科，導致有高達八成學生和台大、政大重榜，學生多選...

數學科參採需早2年公告 招生難料大學硬著頭皮上

大學甄選會日前公告114繁星推薦、申請入學管道招生各校系參採學測科目，但以113申請入學為例，有校系因參採數學Ｂ和台大標...

114學測明日起報名 預報28度以上開放試場冷氣

114學年度學科能力測驗將於114年1月18日（六）至1月20日（一）舉行，報名自113年10月29日（二）起至11月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。