英聽第1次考試21.65%學生拿A、有4707人不及格

大考中心今天公告113學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績，並說明相關統計資料。今年第一次考試共計9萬8188人應考，今年成績等級拿C的學生最多，占37.41%；另有5499人拿下不及格的F等級，占比約5.76%。此外，今年拿下最高等級A的學生占20.54%，比去年略降。

大考中心統計，今年第一次英聽考試，上午場實到4萬7764人，缺考1432人，缺考率為2.91%；下午場實到4萬5639人，缺考1628人，缺考率3.44%。上下午場缺考率都較去年略增。

考生成績等級分布上，大考中心表示，本次考試採用Cronbach’s alpha係數衡量各場次考試的「內部一致性信度」，上午場係數為0.91、下午場為0.89，前後再邀請約20名英語專業學者，就試題進行檢核。

大考中心主任張新仁表示，所有到考生9萬3403人，成績等級為A級占21.65%、B級35.98%、C級37.33%，而F級為5.04%。今年趨勢和去年相近，拿等級C的考生最多，拿C者達3萬4871人；其次則為等級B的考生3萬3604人；拿A的考生為2萬0221人；但仍有4707人拿下不及格的F等級。

張新仁表示，經查大考中心資訊，114學年趨勢和前4個學年相較，本次拿下C級的百分比較高一些，但拿下F級人數百分比較低，A級百分比略增、B級人數百分比約略相等。若以近3年觀之，則今年不及格F級、B級人數百分比是近3年最少。

張新仁也說，今年第一次英聽考試到考生中男生占48.60%，女生為51.40%，男女生在成績等級的分布差異不大，其中男生在A級、F級的人數百分比高於女生，女生則在B級、C級高於男生，和過往趨勢差不多。