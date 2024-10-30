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校系參採數學 公告2年內不能改

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

成大歷史系今年申請入學招生破天荒掛零，校方當時說明因歷史系多參採數學Ｂ一科，導致有高達八成學生和台大、政大重榜，學生多選擇北部學校所致。不料大學甄選會日前公告一一四學年繁星推薦、申請入學管道招生各校系參採學測科目，成大歷史系依舊參採數學Ｂ，引發關注。

配合一○八課考招改制，學測數學分Ａ、Ｂ，但為顧及學生權益，學系招生參採的數學考科必須於二年前公告。

成大歷史系主任蔡幸娟表示，其他參採科目依規可年年調整，唯獨數學科需早兩年公布底定，但有部分彈性，一一四學年移除數Ｂ均標檢定門檻，屆時學生只要有考數Ｂ就能選填成大歷史。

蔡幸娟也說，過去教授多專注於研究和教學，只想收到好的學生，但今年的狀況讓教師們意識到，好學生也可能和好校系衝突，進而要更專注招生策略。

招聯會執行秘書王泓仁表示，招聯會規畫提早兩年公布各大學校系招生參採數學考科，學生高一下即可提前知道未來理想校系數學考科使用情況，以此作為高二選課參考。提早兩年公告，可視為校系與考生的約定，為保障考生權益，公布後無法再變動。

中原大學教務長皮世明談到，數學科參採必須於兩年前公布且不能更改，但近年招生狀況難料，如果前一年招生已不如預期，多只能硬著頭皮上。

成大 數學科 申請入學

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