數學科參採需早2年公告 招生難料大學硬著頭皮上

大學甄選會日前公告114繁星推薦、申請入學管道招生各校系參採學測科目，但以113申請入學為例，有校系因參採數學Ｂ和台大標的強碰，導致申請入學階段招生差強人意。又數學參採攸關高中生選組需早二年公告，之後不得任意異動，學界也指出，二年間招生趨勢詭譎難料，若發現時局不對，多只能硬著頭皮上。

配合108課綱考招改制，學測數學分Ａ、Ｂ，分科測驗114學年起定調為數甲、乙，但為顧及學生權益，學系招生參採的數學考科必須於二年前公告，以利學生高二時選讀。

招聯會執行秘書王泓仁表示，招聯會規畫提早兩年公佈各大學校系招生參採數學考科，學生高一下即可提前知道未來理想校系數學考科使用情況，以此作為高二選課參考。提早兩年公告，可視為校系與考生間的約定，為保障考生權益，因此公布後無法再變動。

又以成大歷史113學年招生為例，因申請入學參採數B，導致多數學生和台大、政大歷史系重榜，最終學生又多選擇北部的大學，但本報經查，成大歷史114學年申請入學招生仍參採數Ｂ。

中原大學教務長皮世明談到，數學科參採必須於兩年前公布且不能更改，但近年招生狀況難料，如果前一年招生已不如預期，多只能硬著頭皮上，要於兩年前精準設定參採標確實不容易。又如過去未考數乙，部分商學院科系多選擇參採分科測驗公民，但確定加考數乙後，部分商學院也更改參採科目，屆時入學生特質是否不一樣，學校還在觀望。

成大歷史系主任蔡幸娟表示，其他參採科目依規定均可年年調整，唯獨數學科需早兩年公布底定，但還是有部分彈性，因此114招生跟隨學校分析建議，評估競爭校系狀況調整策略，將數Ｂ均標檢定門檻移除，屆時學生只要有考數Ｂ就能選填成大歷史，盼緩解考生重榜的難題。

蔡幸娟也談到，過去教授多專注於研究和教學，只想收到好的學生，但113的招生狀況讓教師們會意到，好學生也可能和好校系衝突，進而要更專注招生策略。