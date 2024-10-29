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114二技統測11/27開放報名 共同、護理類別限擇一報考

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
114二技統測11/27開放報名 共同、護理類別限擇一報考。圖／本報系資料照
114二技統測11/27開放報名 共同、護理類別限擇一報考。圖／本報系資料照

114學年度二技統一入學測驗將於明年4月27日舉行，技專校院入學測驗中心今公布考試簡章，今年11月27日將開放網路報名，而考試類別則分為「共同類」及「護理類」，考生限擇一類別報考。

技專校院入學測驗中心表示，二技統測將於今年11月27日至12月4日開放報名，全面採取個別網路報名；114年4月27日舉行考試，符合114 學年度二技各招生入學管道（或學校）入學招生對象者均可報考。

二技統測考試類別分為共同類和護理類。考生若報考「共同類」，僅須考國文及英文2科；考生若報考「護理類」，則須考國文、英文、專業科目（一）及專業科目（二）共計4科；護理類考生可報名採計統一入學測驗「護理類」成績之二技日間部、進修部學校。而報考兩類別的考生，均可憑國文、英文2科成績，報名將國文或英文成績訂為報名門檻條件的二技校系。

技專校院入學測驗中心提醒，考生於報名前，應先查詢欲就讀之二技目標校系其報名資格、報考限制、成績採計方式、是否採計統一入學測驗成績及採計類別（科目）等資訊，自行決定是否報考統一入學測驗。

114學年度二技統一入學測驗成績單預計於明年5月14日寄發，且同步供考生網路查詢。技專校院入學測驗中心指出，二技申請入學各校招生簡章、重要日程、報名資格及成績採計方式等相關規定，可至測驗中心網站查詢，或向招生學校洽詢。

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