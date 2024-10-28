114學測明日起報名 預報28度以上開放試場冷氣

114學年度學科能力測驗將於114年1月18日（六）至1月20日（一）舉行，報名自113年10月29日（二）起至11月12日（二）截止。大考中心表示，高三學生一律由就讀學校辦理集體報名，非應屆生可委託經有集體報名單位代碼的補習班或自行個別報名。

其中，個別報名考生應至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）「學科能力測驗」的「試務專區」，點選進入「考生專區」，依網頁指示登錄報名資料，並列印「個別報名繳費表」，於繳費期限內完成繳費，妥善保存繳費收據或交易明細。

如考生「聯絡電話」填寫行動電話號碼，大考中心將於開放應考資訊查詢當日，發送簡訊提醒考生上網查詢，並在成績公布當日，發送簡訊通知考生成績。

大考中心表示，本次考試採有條件開放試場冷氣。各考試前一日將依據交通部中央氣象署官網或「W-生活氣象」APP，若各考區所在鄉鎮市區在考試任一個時段的溫度預報達攝氏28度（含）以上，則該日將全天開放試場冷氣服務。

學科能力測驗考試科目包括國文、英文、數學A、數學B、社會、自然共6科，考生可自由選考。其中國文考科分為兩節施測，分別為國文（一）：國語文綜合能力測驗，國文（二）：國語文寫作能力測驗。國綜、國寫各90分鐘；英文、數學A、數學B考科各100分鐘；社會、自然考科各110分鐘。