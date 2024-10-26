醫學系採計社會科 專家：推升一階門檻

大學甄選入學委員會昨公告一一四學年繁星推薦、申請入學各校系參採學測考科，其中申請入學共二一六八個學系參與，以參採學測科目三科最多。升學輔導專家分析，近年數個醫學系於申請入學階段轉變招生策略，捨棄自然或英文，改採社會科，評估將讓一階過篩門檻向上提升。

相較於中國醫藥大學、輔大等醫學系一一四學年改採社會科，台大醫學系也計畫在一一五學年捨棄英文，改採社會，成大、陽明交大等校醫學、牙醫系則是按兵不動。陽明交大教務長陳永昇表示，一一四學年醫學、牙醫系參採沒有變化，但近年學校也在反思，國家傾力培養科技和醫學人才，也應該加強人文素養，校方會安排醫學人文等課程，強化人文思維。

成大教務長沈聖智說，贊同他校醫學系將社會科納入參採，培育人文素養和同理心，對未來職涯有幫助。而成大醫學系申請入學參採以能力取向做規畫，保持採用國文、英文、數A、自然，但入學後課程具備一系列醫學人文課程，幫助學生關懷群體。

根據甄選會統計，參與申請入學招生的學系，有七八九個系選擇參採學測三科最多，約佔總系組三成六；其次則為參採二科，共五八四個學系，約占二成七。

得勝者文教升學輔導專家藍天予表示，過往醫學、牙醫系申請入學管道多參採國文、英文、數Ａ、自然，但今年中國醫藥大學醫學、牙醫系都將英文科改為參採社會科，輔大醫學系則是參採英文、數Ａ、社會、自然。

藍天予分析，不少醫學、牙醫系近年參採社會，招生策略將走出新風景，且台大醫學系未來也將社會科納入參採，有望提升學生準備的意願。也評估頂尖學生加入，會讓社會科於醫學、牙醫系一階過篩門檻向上提升。

此外，一一四學年申請入學，台大中文、哲學、歷史、外文、日文、圖資以及政治系三組，均參採國文、英文、數A、數B、社會。

藍天予表示，一類組科系如台大歷史系去年僅參採數Ｂ，今年則增為數Ａ、數Ｂ均可，評估是盼放寬可選填的學生母數，藉此廣納更多學生。