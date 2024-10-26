學校拚招生 294系只看學測1科

大學甄選會昨公告一一四學年繁星推薦、申請入學招生各校系參採學測科目，參採一至二科的校系明顯增加，其中參採一科的學系高達二九四個，創下三年新高。升學輔導專家分析，主要是受少子化影響，部分學校調整參採科目數盼有利招生。

根據甄選會統計，一一三學年申請入學參採二科的校系有五四九個，僅參採一科的校系則有二七○個，但一一四學年，參採二科的校系數為五八四個，參採一科的學系則高達二九四個，其中一六七個系僅看國文、五十一個系只採社會。

甄選會資訊也指出，其中玄奘大學、開南大學、華梵大學申請入學，所有科系僅參採一科，大葉大學參採一至二科。招生實力在前段班的輔大、東吳、逢甲、中原等校則多採計三至四科。

得勝者文教升學輔導專家藍天予表示，今年參採一科的學系更多，評估還是和招生困難有關，學系不如先自降門檻，讓更多有意願選讀的學生進入第二階段甄試，再由學系篩選。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則認為，學系一階過篩學生數需是招生名額的三倍，但少子化下，近年很多私校科系三倍率篩選並未滿人，因此學校藉由參採科目降低，希望提升一階段過篩人數。

她也提醒，普大若只參採一至二科，有機會招到技高學生，尤其技高商管外語學群的學生英文能力佳，也會跨考學測英文、國文，因此未來還需留意技高報名學測的人數是否增加。依照目前高三生人數，報考一一四學測人數，理應比去年再減少，但若人數增加，評估就是技高學生來跨考。