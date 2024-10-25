申請入學醫學系採社會科成新風景 台大1類組增列數A

大學甄選入學委員會今天公告114申請入學參採學測科目一覽表，升學輔導專家分析，近年數個醫學系於申請入學階段轉變策略，捨棄自然或英文改採社會科，115年台大醫學系也將異動，評估醫學系招生將走出一番新風景，過一階門檻可能再提升；而1類組學系台大歷史、日文則都增列為參採數A、數B均可。

得勝者文教升學輔導專家藍天予分析，過往醫學、牙醫系申請入學管道多參採國文、英文、數學A、自然，但今年中國醫藥大學醫學系、牙醫系都將英文科改為參採社會科，無獨有偶，輔大醫學系則是參採英文、數學A、社會、自然，而115學年起台大也將捨棄英文，改參採社會科。

藍天予分析，不少醫學、牙醫系近年多願意選擇參採社會科，評估招生策略上將走出新的風景，且龍頭台大醫學系未來也將社會科納入參採，學生為此有更高的意願準備社會科。又如去年中國醫醫學系一階段篩選至少要12級分才會過篩，評估頂尖學生加入，會讓社會科於醫學、牙醫系的一階過篩門檻繼續往上提升。

成大、陽明交大等校醫學、牙醫系114參採仍按兵不動。成大教務長沈聖智指出，贊同他校醫學系將社會科納入參採，以人文培育同理，相信對未來職涯業會有幫助，而成大醫學系申請入學參採仍以能力取向做規劃，保持採用國文、英文、數學A、自然，但學生入學後課程具備一系列醫學人文課程，幫助學生做人群關懷。

陽明交大教務長陳永昇表示，114醫學、牙醫系參採沒有變化，但近年學校也在反思，國家傾力培養科技和醫學人才，也應該加強人文素養，陽明交大會安排醫學人文等課程，強化人文思維。

此外，藍天予也說，1類組科系如台大歷史系去年僅參採數B，今年則增為數A、數B均可，評估是盼放寬可選填的學生數，屆時學生持有數A或數B的學生都能填，「比較是拓寬道路的感覺。」希望廣納更多學生。

而綜觀甄選會資訊，114學年申請入學台大中文、哲學、歷史、外文、日文、圖資以及政治系三組均為參採國文、英文、數學A、數學B、社會。