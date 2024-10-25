創3年新高！ 114申請入學294校系僅參採學測1科 專家：和招生困難有關

大學甄選入學委員會公告114學年大學繁星推薦、申請入學招生各校系參採學測科目。申請入學作為目前升大學最大招生管道，數據指出，各系仍以參採學測科目3科最多，其次則為參採2科，但參採一科的學系則高達294個，創下3年新高。

由於近年受少子化影響，部分學校招生欠佳，多調整申請入學參採科目數盼有利招生，多導致近年參採3至4科的校系明顯減少，參採2至1科的校系則增加。

根據甄選會數據，113學年申請入學參採二科的校系有549個；而僅參採一科的校系則為270個，其中又以僅參採「國文」一科的校系高達142個最多。但114學年，參採二科的校系數為584個，參採一科的學系則高達294個。

若綜觀今年只參採一科的學系，其中167個系僅看國文一科、51個校系只參採社會，44個校系只參採英文。另有4個校系沒有參採任何學測科目，但歷來均屬音樂、美術系等側重術科檢測。

根據甄選會資料，其中玄奘大學、開南大學、華梵大學申請入學所有科系僅參採一科，大葉大學參採1至2科。招生實力在前段班的輔大、東吳、逢甲、中原等校多能採計3科至4科。

得勝者升學輔導專家藍天予說，今年參採一科的學系更多，評估還是和招生困難有關，學系不如先選擇自降門檻，讓更多有意願選讀的學生進入第二階段甄試，再由學系篩選。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則表示，根據規定學系一階過篩學生數需是招生名額的3倍，但少子化下，近年很多私校科系3倍率篩選並未滿人，因此選擇參採一科的學系，多是希望提高一階段的過篩人數。再者，近年部分普通大學也會去技高（高職）招生，尤其技高商管外語學群的學生英文能力佳，也會跨考學測英文、國文，此時普大只參採1至2科，就有機會招到技高學生。

魏佳卉說，未來還需留意技高報名學測的人數是否增加。依照目前高三生人數，報考114學測者理應比去年再減少，但若人數增加，則評估就是技高學生來跨考，有意角逐普通大學。